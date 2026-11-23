ANTD.VN -Nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trưng bày ảnh “Di sản văn hóa Việt Nam”, nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa dân tộc, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Không gian Triển lãm di sản Văn hoá Việt Nam



Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, di sản văn hóa là kết tinh trí tuệ, tâm hồn và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt Nam; là tài sản quý giá, nguồn lực nội sinh quan trọng trong xây dựng nền tảng tinh thần, củng cố bản sắc và phát triển đất nước bền vững.

Đối với di sản văn hóa phi vật thể, những giá trị ấy được lưu giữ, thực hành và trao truyền trong đời sống cộng đồng. Nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng chủ thể giữ vai trò trực tiếp trong sáng tạo, bảo vệ và phát huy sức sống của di sản. Vì vậy, việc bảo vệ di sản phải lấy cộng đồng làm chủ thể, gắn với môi trường thực hành và sự trao truyền giữa các thế hệ.

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Triển lãm di sản Văn hoá Việt Nam

Trên tinh thần lấy cộng đồng làm chủ thể trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chuỗi hoạt động tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư và Bảo tàng tỉnh Ninh Bình. Chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức, gồm: Triển lãm ảnh “Di sản văn hóa Việt Nam”; trưng bày, giới thiệu di sản của các bảo tàng, ban quản lý di tích; trình diễn, thực hành di sản văn hóa phi vật thể như Phở Hà Nội, Phở Nam Định, Bánh cuốn Thanh Trì, Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên, Nghề ướp trà sen Quảng An, Tranh dân gian Đông Hồ, Tò he, Kéo co ngồi, Hội diều làng Bá Dương Nội, Thư pháp, Nghề thêu ren Ninh Hải, Ném còn…

Các đại biểu tham quan triển lãm

Trong chuỗi hoạt động còn có tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật; hoạt động tuyên truyền, giao lưu thông qua chương trình giáo dục di sản; trưng bày chuyên đề về cổ vật tại Bảo tàng Ninh Bình, Bảo tàng ngoài công lập Long Giang; không gian triển lãm “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 – Tiếp nối hành trình tri ân”; không gian triển lãm “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)”.

Riêng với hoạt động giáo dục di sản dành cho thế hệ trẻ, Ban tổ chức phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia triển khai chương trình “Khám phá di sản - Lan tỏa bản sắc Việt” dành cho học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Tràng An (phân hiệu 2). Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn bồi đắp tình yêu, tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong kỷ nguyên số.

Nói về ý nghĩa của chuỗi hoạt động, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định, chương trình góp phần giới thiệu, lan tỏa giá trị di sản văn hóa, tôn vinh vai trò của cộng đồng, nghệ nhân và người thực hành; tăng cường kết nối giữa di sản với đời sống đương đại, giữa bảo tồn và phát triển.

Một mục tiêu khác được đặt ra là khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quảng bá, giáo dục di sản; thúc đẩy sáng tạo, phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa gắn với du lịch và công nghiệp văn hóa, trên cơ sở bảo đảm bản sắc, tính xác thực và giá trị di sản. Qua đó, mở rộng cơ hội tiếp cận, thụ hưởng văn hóa, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của Nhân dân.

Các đại biểu tham quan các gian hàng

Ở góc độ gắn kết văn hóa với đời sống, Thứ trưởng cho rằng, chuỗi hoạt động lần này không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh, giới thiệu di sản mà còn hướng tới đưa văn hóa vào đời sống, tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các vùng miền, cộng đồng; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ, trao truyền và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Là một trong những nội dung của chương trình, triển lãm ảnh “Di sản văn hóa Việt Nam” giới thiệu khoảng 90 hình ảnh, tư liệu minh họa, phản ánh sự phong phú, đa dạng của di sản văn hóa Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Từ di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu, bảo vật quốc gia đến các di sản văn hóa và thiên nhiên được UNESCO ghi danh, tất cả góp phần làm nổi bật những giá trị đặc sắc của kho tàng di sản dân tộc.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình

Triển lãm góp phần khắc họa bức tranh sinh động, giàu bản sắc về văn hóa Việt Nam.

Những hình ảnh, tư liệu được giới thiệu tại triển lãm còn mang ý nghĩa đặc biệt trong việc tiếp nối truyền thống hơn 80 năm bảo vệ di sản văn hóa dân tộc, bắt đầu từ Sắc lệnh số 65/SL ngày 23/11/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư tưởng xuyên suốt: “Xét rằng việc bảo tồn cổ tích là việc rất cần trong công cuộc kiến thiết nước Việt Nam.”

Từ dấu mốc lịch sử ấy đến Luật Di sản văn hóa năm 2024, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ngày càng được quan tâm, từng bước hoàn thiện về thể chế và tổ chức thực hiện.

Một số hình ảnh tại triển lãm: