ANTD.VN - Với màn trình diễn “Đá trông chồng” giàu cảm xúc, Nguyễn Đỗ Khánh An – thí sinh nhỏ tuổi nhất đã giành giải Nhất tại đêm chung kết "Sao Mai 2026". Đêm trao giải tối 22/11 còn ghi nhận 14 giải thưởng dành cho 11 thí sinh, khép lại mùa thi với nhiều màu sắc âm nhạc khác biệt.

Nguyễn Đỗ Khánh An giành ngôi Quán quân "Sao Mai 2026" Đêm chung kết "Sao Mai 2026" khép lại hành trình tranh tài của 16 thí sinh bằng những màn trình diễn giàu cảm xúc và cuộc đua quyết liệt cho ngôi vị cao nhất. Trong số 6 giọng ca xuất sắc, Nguyễn Đỗ Khánh An trở thành tâm điểm với phần trình diễn “Đá trông chồng”. Chiến thắng của thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng chung kết là dấu ấn đẹp, ghi nhận màn bứt phá ở thời khắc quyết định.

Khánh An bứt phá ở thời khắc quyết định

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng chung kết, Nguyễn Đỗ Khánh An (SBD 015) bước vào đêm thi quyết định với không ít áp lực. Thay vì chọn một ca khúc an toàn, cô gái trẻ gây chú ý khi thể hiện “Đá trông chồng” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Ca khúc mang âm hưởng dân gian, giàu chất tự sự, đòi hỏi người hát phải có nội lực, kỹ thuật và khả năng biểu đạt cảm xúc tinh tế. Tuy nhiên Khánh An đã cho thấy sự vững vàng trong cách xử lý tác phẩm, làm chủ phần trình diễn và tạo dấu ấn đủ sức thuyết phục Ban giám khảo trao giải Nhất.

Khoảnh khắc được xướng tên khiến Khánh An không giấu được niềm hạnh phúc và xúc động. Chia sẻ sau đêm thi, Khánh An bày tỏ danh hiệu cao nhất là sự ghi nhận cho quá trình tập luyện nghiêm túc và những nỗ lực suốt cuộc thi. Cô cũng cho rằng đêm chung kết là cơ hội quan trọng để thể hiện rõ cá tính bởi cơ hội ấy không đến lần thứ hai. Sự táo bạo trong lựa chọn “Đá trông chồng” vì thế không đơn thuần là một thử nghiệm, mà còn thể hiện quyết tâm khẳng định bản thân của giọng ca trẻ.

Ông Nguyễn Thanh Lâm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải Nhất cho Nguyễn Đỗ Khánh An

Đánh giá về phần thi, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn nhận xét đây là màn trình diễn hoàn thiện nhất của Khánh An tại cuộc thi, đặc biệt ghi nhận sự tiến bộ trong cách xử lý những nốt cao. Nữ giám khảo cũng đặt kỳ vọng vào khả năng phát triển của cô ở dòng nhạc dân gian.

Thực tế, hành trình của Khánh An qua 6 liveshow cho thấy sự gắn bó khá rõ với âm hưởng truyền thống. Nữ ca sĩ trẻ từng thể hiện “Phật quang phổ chiếu”, “Đêm ả đào”, “Cõng mẹ về trời”, sau đó tiếp tục thử sức với “Hồng hồng tuyết tuyết”, “Chiều Phủ Tây Hồ” và “Phong nữ” kết hợp làn Chầu văn “Cô Đôi Thượng Ngàn”. Việc lựa chọn những tác phẩm đòi hỏi cách xử lý riêng cũng giúp cô dần bộc lộ rõ thế mạnh, đồng thời từng bước định hình màu sắc âm nhạc của mình.

Đằng sau chiến thắng ấy còn có sự đồng hành bền bỉ của gia đình, đặc biệt là người mẹ luôn sát cánh cùng cô qua từng vòng thi. Khánh An cho biết những góp ý của Ban giám khảo và quá trình tập luyện giúp cô nhận ra các điểm còn hạn chế để tiếp tục hoàn thiện. Quán quân "Sao Mai 2026" cũng ý thức rằng danh hiệu đạt được mới là khởi đầu, chặng đường phía trước đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa. Cô mong muốn phát triển hình ảnh nghệ sĩ đa năng, có thể thử sức với nhiều thể loại âm nhạc, thay vì chỉ giới hạn trong sở trường.

"Sao Mai 2026" lên sóng từ ngày 4/10/2026 với 6 liveshow. Ngày 15/11, đêm Gala được tổ chức tại Quảng trường biển Sầm Sơn, lần đầu Gala Sao Mai về Thanh Hóa. Ban Giám khảo xuyên suốt mùa giải gồm: NSND Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Trưởng ban Giám khảo; PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong. Đạo diễn âm nhạc vòng chung kết là Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Dấu ấn riêng của hai giọng ca giành Giải Nhì

Nếu Khánh An có một đêm chung kết thăng hoa thì Hoàng Thu Hà lại bước lên sân khấu với tâm thế của người từng đứng trước nguy cơ phải dừng cuộc chơi. Ở liveshow 6, Thu Hà được Ban giám khảo lựa chọn "cứu" để tiếp tục tranh tài. Bởi vậy, khi được xướng tên ở vị trí giải Nhì, cảm xúc bất ngờ và hạnh phúc của Thu Hà càng trở nên đặc biệt. Cô từng nghĩ giải Ba đã là kết quả đáng mừng, nên danh hiệu đạt được vượt ngoài kỳ vọng ban đầu.

Trong đêm thi quyết định, Thu Hà chọn “Chờ chàng” của nhạc sĩ Trần Khánh Ly. Vốn gắn bó với dòng nhạc dân gian song lần này cô muốn thử một cách thể hiện khác với màu sắc có phần phá cách của tác phẩm. Dù yêu thích ca khúc từ trước, Thu Hà vẫn không tránh khỏi băn khoăn. Sau phần trình diễn, cô tự đánh giá bản thân mới đạt khoảng 7/10 điểm, tiếc nuối vì chưa thể hiện được trọn vẹn tinh thần táo bạo như mong muốn, đồng thời tâm sự nếu có cơ hội trình bày lại, cô sẽ mạnh dạn và phóng khoáng hơn. Sau sân chơi "Sao Mai", Thu Hà dự định trở lại công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2, đồng thời chuẩn bị một số sản phẩm âm nhạc mới trong năm tới. Cô cũng mong muốn đưa dân ca xứ Nghệ đến gần hơn với khán giả trẻ bằng những cách thể hiện và bản phối mới.

Hoàng Thu Hà và Đỗ Hải Đăng cùng giành giải Nhì "Sao Mai 2026"

Còn với Đỗ Hải Đăng (SBD 020), Giải Nhì "Sao Mai 2026" là dấu mốc quan trọng để tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc đã lựa chọn. Trong đêm chung kết, anh gây chú ý khi làm mới “Con cò” của nhạc sĩ Lưu Hà An theo hướng Pop. Đây là ca khúc từng gắn với dấu ấn biểu diễn của ca sĩ Tùng Dương, vì vậy lựa chọn của Hải Đăng không tránh khỏi áp lực so sánh. Tuy nhiên, thay vì cố gắng vượt qua một phiên bản đã quen thuộc với công chúng, anh chủ động tìm cách thể hiện riêng, phù hợp với tư duy âm nhạc của thế hệ trẻ. Cách tiếp cận này nhận được sự ghi nhận của Ban giám khảo.

Hải Đăng cho rằng một ca khúc hay có thể được thể hiện theo nhiều cách, không nhất thiết phải bị giới hạn bởi một bản phối hay cách hát quen thuộc. Với anh, điều quan trọng là giữ được chất lượng tác phẩm, đồng thời tạo ra dấu ấn cá nhân. Tinh thần ấy cũng phần nào thể hiện qua hành trình dự thi của Hải Đăng khi anh liên tục thử sức với nhạc nhẹ, dân gian và những ca khúc có màu sắc khác nhau. Ngoài Giải Nhì, Hải Đăng còn nhận giải "Sol Vàng" của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nam ca sĩ cũng đã ấp ủ dự án album đầu tay gồm các ca khúc do chính mình sáng tác trước khi tham gia thi "Sao Mai". Thành tích tại cuộc thi tiếp thêm động lực để anh hiện thực hóa kế hoạch này, từng bước giới thiệu những sáng tác cá nhân và xây dựng con đường âm nhạc riêng.