Dấu ấn đặc biệt của Công an Thủ đô tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV

Bộ phim Lời hứa ra đời từ những đêm bấm máy nối tiếp ca trực như thế. Tối 27/10, tại khán phòng Nhà hát Hồ Gươm, Lời hứa trở thành một trong 6 tác phẩm của đoàn Công an thành phố Hà Nội được xướng tên nhận Huy chương Vàng tại Lễ bế mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) lần thứ XV, năm 2026.

Đêm muộn trên một tuyến phố nội thành Hà Nội những ngày đầu tháng Mười, khi nhiều khung cửa sổ khu dân cư đã tắt đèn, một góc ngã tư vẫn sáng trưng ánh đèn chiếu hậu trường. Thiếu tá Trần Quân Thụy, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội vừa gạt mồ hôi trên trán vừa chạy lại góc máy kiểm tra lại khung hình. Trước ống kính, những người đồng đội của anh vừa rời ca tuần tra kiểm soát nồng độ cồn ban chiều đang tập thoại cho một phân cảnh tai nạn giao thông. Họ diễn đi diễn lại tới gần nửa đêm chỉ để lấy được một ánh mắt sững sờ thật nhất.

Mang tới kỳ Liên hoan năm nay 30 tác phẩm ở đầy đủ cả ba loại hình truyền hình, phát thanh và điện ảnh, Công an Thủ đô đã thu về 20 giải thưởng, gồm 6 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc cùng 10 Huy chương Đồng và Bằng khen. Giữa cuộc tranh tài của 737 tác phẩm từ 56 đơn vị trong và ngoài lực lượng, dấu ấn mà Công an Hà Nội để lại nằm ở cách những người cầm máy chọn đi thẳng vào các vấn đề gai góc nhất của thực tiễn chiến đấu và quản trị đô thị.

Quy định khắt khe ấy lại chính là lợi thế của những đơn vị giàu chất liệu thực tiễn như Công an thành phố Hà Nội. Nhìn vào danh mục 30 tác phẩm dự thi của đoàn Hà Nội, người xem bắt gặp ngay những chuyên án lớn từng làm nóng nghị trường và dư luận suốt thời gian qua, những trận đánh mà Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo từ lúc xác lập chuyên án đến khi tra tay kẻ cầm đầu vào còng số tám.

Tại cuộc họp báo trước thềm Liên hoan, Ban Tổ chức đã đưa ra một quy định nhận được nhiều sự quan tâm của giới làm nghề là các tác phẩm dự thi chỉ được phép sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tối đa 20% thời lượng cho phần đồ họa hoặc bảng biểu kỹ thuật, đồng thời kiên quyết không chấm điểm phần nội dung minh họa bằng hình ảnh tạo sinh. Với đề tài an ninh, trật tự, chỉ có hình ảnh thực tế tại hiện trường và con người thật mới tạo nên sức thuyết phục.

Đó là vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương với 66 bị can bị khởi tố, bắt đầu từ một chi tiết rất nhỏ vào năm 2024 khi cơ quan điều tra phát hiện có đối tượng lĩnh án tử hình về ma túy vẫn coi bệnh viện là nơi trú ẩn an toàn. Lần theo hồ sơ chữa bệnh bắt buộc của cặp vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông, các điều tra viên Công an Hà Nội đã bóc gỡ cả một đường dây mua bán kết luận tâm thần giả. Những buồng bệnh vốn để điều trị bị biến thành phòng riêng lắp điều hòa, dàn âm thanh để đối tượng tổ chức sử dụng ma túy và tự do ra ngoài điều hành đường dây tội phạm, kéo theo sự tha hóa của cả Viện trưởng, Phó Viện trưởng cùng hai trưởng khoa.

Đó còn là chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo ngoại hối, tiền ảo xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu. Trong chuyên án này, người đứng đầu Công an Thủ đô đã quán triệt nguyên tắc bắt được kẻ lừa đảo mà chưa thu hồi được tài sản cho dân thì công lý mới đi được nửa đường. Hơn 5.315 tỷ đồng, trong đó có 246 kg vàng nguyên khối cùng hàng loạt bất động sản tại Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và Campuchia đã bị thu giữ, phong tỏa.

Phía sau mỗi chiến công, mỗi vụ án được phản ánh trong tác phẩm đều có những con người, những hy sinh thầm lặng và trên hết là tinh thần trách nhiệm, tận tụy của người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Đại tá Trần Văn Hóa, Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong suốt quá trình sản xuất 30 tác phẩm dự thi, bài toán khó nhất với các ê-kíp là chuyển tải những nhiệm vụ nghiệp vụ đặc thù thành câu chuyện gần gũi, dễ hiểu, có sức thuyết phục và chạm tới cảm xúc của khán giả.

Khi đưa những đại án ấy vào các tác phẩm dự thi như Công lý phải được thực thi (đoạt Huy chương Bạc) hay các phóng sự điều tra phát thanh, truyền hình, đội ngũ làm báo của Công an Thủ đô đã tránh được lối mòn kể công hay thuật lại diễn biến vụ án theo trình tự hồ sơ. Các nhóm tác giả bám sát tư duy chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, rằng sau mỗi chuyên án phải nhìn ra bằng được những lỗ hổng trong quản trị xã hội để vá lại, không để kẻ khác tiếp tục chui qua. Ở vụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương, các tác phẩm đặt ra yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ giám định tâm thần từ năm 2020 đến nay bởi pháp luật không thể có "cửa sau". Ở vụ gần 300 tấn thịt lợn bệnh, ống kính phóng viên truy thẳng vào trách nhiệm của khâu kiểm dịch và chính quyền cơ sở, đồng thời phản ánh kiến nghị nâng mức hình phạt lên khung cao nhất đối với hành vi đầu độc thế hệ tương lai.

Cùng với những chuyên án hình sự, kinh tế, ma túy, mạch nguồn thứ hai tạo nên 6 tấm Huy chương Vàng của Công an Hà Nội nằm ở những đề tài bắt trúng nhịp chuyển động của Thủ đô trong năm 2026.

Ở tác phẩm giành Huy chương Vàng Kiến tạo thành phố thông minh, nhóm tác giả đã chọn cách kể chuyện bằng những thay đổi sát sườn với đời sống người dân khi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào thực tế. Khán giả thấy được lý do vì sao vị tướng có nhiều năm làm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra như Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng lại luôn trăn trở việc phá án dù nhanh đến đâu vẫn là đi sau tội phạm, bởi khi bắt được hung thủ thì mất mát đã xảy ra với gia đình người bị hại.

~5.000 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo kết nối Trung tâm thông tin chỉ huy 2.460 camera bổ sung ở giai đoạn 2 238 nút giao được lắp camera giai đoạn 2

Kiến tạo thành phố thông minh · HCV Tác phẩm dẫn người xem đi từ Trung tâm thông tin chỉ huy của Công an thành phố Hà Nội, nơi kết nối gần 5.000 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (riêng giai đoạn 2 vừa bổ sung 2.460 camera tại 238 nút giao) cùng các thiết bị bay không người lái (UAV) giám sát giao thông, đến tận những căn nhà trọ cao tầng nằm sâu trong ngõ nhỏ tại xã Hoài Đức. Ở đó, những chiếc đầu báo cháy không dây do Công ty TNHH MTV Tháng 8 thuộc Công an thành phố Hà Nội nghiên cứu, phát triển đã được lắp đặt thử nghiệm, giúp truyền tín hiệu cảnh báo liên tầng ngay cả khi mất điện để giành giật từng giây sinh tử cho người dân. Ngay trên chiếc điện thoại thông minh, ứng dụng Hanoi Smart Police cũng cho phép người dân phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp SOS, phản ánh hiện trường và trực tiếp chấm điểm cán bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP chia vui cùng các đơn vị thuộc CATP

Khi cái xấu được trả giá bằng lượt xem · HCV Trên mặt trận không gian mạng, tác phẩm giành Huy chương Vàng Khi cái xấu được trả giá bằng lượt xem lại mổ xẻ một thực trạng nhức nhối khác. Trước trào lưu một bộ phận người dùng mạng xã hội bất chấp chuẩn mực đạo đức và quy định pháp luật để câu lượt xem, tác phẩm đã dựng lại cuộc đấu tranh âm thầm của những chiến sĩ an ninh mạng Công an Thủ đô, những người thức trắng đêm trước màn hình máy tính để giữ cho không gian số không trở thành vùng trống pháp luật.

Ở mảng đời sống và công tác cơ sở, các tác phẩm đoạt Huy chương Vàng như Người thức cho bình minh, Sau những cánh cửa khép kín và Lời hứa lại chọn cách đi sâu vào tâm lý con người. Nếu Người thức cho bình minh theo chân các tổ công tác 141 xuyên đêm giữ bình yên trên những tuyến phố vắng và Sau những cánh cửa khép kín gióng lên hồi chuông về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, thì bộ phim Lời hứa lại gây bất ngờ cho Hội đồng Giám khảo bởi dàn diễn viên "không chuyên" đặc biệt.

Huy chương Vàng · Điện ảnh Lời hứa Tổ chức sản xuất Trung tá Nguyễn Trung Kiên Đạo diễn · Tổ trưởng tổ công tác Thiếu tá Trần Quân Thụy Phó Chủ tịch UBND phường Đại tá Phạm Quang Huy Tổ trưởng tổ dân phố Đại tá Trần Đình Nghĩa Tổ trưởng tổ dân phố Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến

Dưới sự tổ chức sản xuất của Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, bộ phim quy tụ hầu hết các vai diễn là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng. Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông vào vai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cùng Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến hóa thân thành những người tổ trưởng tổ dân phố tận tụy; còn Thiếu tá Trần Quân Thụy vừa đạo diễn vừa đảm nhận vai tổ trưởng tổ công tác. Bi kịch trong phim đẩy lên đỉnh điểm khi vụ tai nạn giao thông do rượu bia cướp đi sinh mạng một cặp vợ chồng trẻ, để lại đứa con gái nhỏ tên Bông, mà thủ phạm gây án lại chính là Hoàng, con trai của ông tổ trưởng dân phố gương mẫu. Sự lựa chọn đau đớn của người cha khi đứng về phía sự nghiêm minh của pháp luật đã lấy đi nước mắt của nhiều người xem.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Huy Dũng và nhà báo Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đồng Chủ tịch Liên hoan trao giải Vàng tặng các tác giả, nhóm tác giả thuộc Công an Thủ đô có tác phẩm xuất sắc tại Liên hoan

Từ bỏ lối làm theo chiến dịch Bên cạnh đó, loạt tác phẩm giành Huy chương Bạc như Vỉa hè cho ai?, Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ giữa vòng xoáy thị trường và chương trình nghệ thuật Công an Hà Nội trong tim tôi cũng cho thấy góc nhìn thẳng thắn, không né tránh của báo chí Công an Thủ đô. Trong năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và được Thành phố giao chủ trì giải quyết hai điểm nghẽn về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, Công an Hà Nội đã từ bỏ lối làm theo kiểu chiến dịch. Hơn 27.000 hình ảnh vi phạm trật tự đô thị được ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2026 đã được chuyển thẳng tới lãnh đạo các xã, phường theo phương châm "6 rõ", gắn với quy định miễn nhiệm cán bộ cơ sở nếu 3 lần không hoàn thành nhiệm vụ. Những con số và cách làm thực chất ấy đã tạo nên chất liệu sống động cho từng thước phim dự thi.

Nhớ lại khoảnh khắc bước lên bục nhận giải, Đại úy Võ Minh Trâm chia sẻ rằng điều hiện lên rõ nhất trong tâm trí chị lúc ấy không phải là những đêm thức trắng viết kịch bản, dựng hình hay gọt giũa từng câu bình, mà là gương mặt của những nhân vật ngoài đời thực.