ANTD.VN - Hà Nội những ngày tháng 11 trở nên sôi động với chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026. Từ những không gian di sản được đánh thức, các triển lãm nghệ thuật, hoạt động trình diễn sáng tạo đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, Hà Nội mang đến cho người dân và du khách quốc tế một diện mạo vừa giàu bản sắc, vừa trẻ trung, cởi mở. Những vị khách đến từ nhiều quốc gia đã cảm nhận Hà Nội như thế nào? Điều gì khiến họ ấn tượng, thích thú và muốn khám phá thêm về văn hóa, con người nơi đây? Phóng viên An ninh Thủ đô đã ghi nhận những chia sẻ thú vị của du khách quốc tế khi trải nghiệm các hoạt động văn hóa, sáng tạo tại Hà Nội.

Bất ngờ trước ngôi đình truyền thống giữa phố phường hiện đại

Chị Valentina Dominguez, du khách đến từ Mexico chiêm ngưỡng các tác phẩm sơn mài tại triển lãm "Chuyện đình Hà Vĩ"

Giữa những công trình hiện đại của Hà Nội, không gian đình Hà Vĩ (số 11 hàng Hòm, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến chị Valentina Dominguez, du khách đến từ Mexico trầm trồ trước kiến trúc và văn hóa truyền thống Việt Nam: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và đã có khoảng thời gian vui vẻ tại đây. Tôi đặc biệt yêu thích văn hóa Việt Nam, nhất là những công trình đền, đình truyền thống. Hà Nội là một thành phố xinh đẹp, có nhiều điều thú vị để khám phá.

Khi đi ngang qua không gian đình Hà Vĩ, tôi bất ngờ khi bắt gặp một ngôi đình nằm giữa khu vực có nhiều tòa nhà hiện đại. Chính sự tương phản ấy đã thu hút và khiến tôi muốn bước vào tham quan. Tôi nghĩ đây là một không gian khá đặc biệt, bởi du khách có thể bắt gặp những giá trị văn hóa truyền thống ngay giữa nhịp sống đô thị.

Một góc triển lãm ‘Chuyện đình Hà Vĩ'

Sau khi tìm hiểu, tôi được biết triển lãm ‘Chuyện đình Hà Vĩ' là một trong những sự kiện thuộc Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. Qua triển lãm, tôi thấy những tác phẩm sơn mài được trưng bày tại đây có nhiều chi tiết tinh xảo, đẹp mắt và thể hiện sự khéo léo trong quá trình chế tác. Những hoạt động giới thiệu các tác phẩm cùng hoạt động workshop tại không gian văn hóa như thế này sẽ mang đến cho du khách cơ hội khám phá thêm về Việt Nam.

Tôi được biết đến Ngày Văn hoá Việt Nam và Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2026 thông qua mạng xã hội. Đây là một công cụ hữu ích để quảng bá những sự kiện, hoạt động thú vị và gợi ý các địa điểm văn hóa Việt Nam. Thông qua nền tảng trực tuyến, mọi người có thể biết đến những không gian đặc biệt, tìm hiểu về văn hóa và có thêm thông tin trước khi quyết định ghé thăm”.

Ấn tượng với sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại

Chị Gemma Fernandez, du khách tới từ Tây Ban Nha cùng chồng tham gia workshop "Tranh khắc gỗ" tại đình Cổ Vũ, số 85 phố Hàng Gai, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chị Gemma Fernandez, du khách tới từ Tây Ban Nha cho biết sức hấp dẫn của lễ hội văn hoá Hà Nội còn đến từ bầu không khí cởi mở, sự nhiệt tình của người dân và cách các giá trị văn hóa lâu đời được tiếp nối trong đời sống hiện đại: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội. Trong những ngày qua, chúng tôi đã tham quan một số địa điểm văn hóa, lịch sử của thành phố như Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Hoàng thành Thăng Long. Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở Hà Nội là những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ trong đời sống hiện đại.

Tôi biết đến các hoạt động kỷ niệm ngày Văn hoá Việt Nam và Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội một cách tình cờ, khoảng một tuần trước khi đến thành phố, thông qua gợi ý từ ChatGPT. Nhờ đó, tôi biết tại khu vực chợ Đồng Xuân có tổ chức lễ hội và đã quyết định dành thời gian đến khám phá. Hôm nay, khi đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chúng tôi cũng biết thêm về Ngày Văn hóa Việt Nam. Nhờ vậy, tôi có cơ hội tham quan các triển lãm và thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật khác nhau.

Không khí lễ hội khiến chúng tôi cảm thấy ấn tượng. Tôi cảm nhận được sự hào hứng của người dân khi giới thiệu văn hóa nước mình với du khách. Mọi người đều thân thiện, nhiệt tình hỗ trợ khách nước ngoài, thậm chí sử dụng các ứng dụng dịch thuật để giao tiếp khi tôi gặp trở ngại về ngôn ngữ.

Các mộc bản được trưng bày tại đình Cổ Vũ, số 85 phố Hàng Gai, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều tôi đặc biệt yêu thích là sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và thiết kế đương đại. Thật thú vị khi được chứng kiến những giá trị văn hóa lâu đời tiếp tục được phát triển, thể hiện qua nhiều hình thức sáng tạo hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc.

Theo tôi, những hoạt động như Lễ hội Thiết kế sáng tạo có ý nghĩa đặc biệt đối với du khách quốc tế. Các hoạt động này khơi gợi sự tò mò, thôi thúc chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về đất nước, con người và lịch sử Việt Nam, thay vì chỉ đơn thuần đi tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng”.

Nghệ thuật mở thêm cách tiếp cận với văn hóa Việt Nam

Chị Sofie Cagan, du khách đến từ Đức (bên phải) cùng bạn check-in, mua sắm các sản phẩm của nhiều làng nghề truyền thống tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Chị Sofie Cagan, du khách đến từ Đức đánh giá những triển lãm và tác phẩm nghệ thuật được bố trí tại nhiều địa điểm trong thành phố là cách đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội và đã có những trải nghiệm thú vị tại thành phố này. Ấn tượng đầu tiên của tôi là sự đông đúc, nhộn nhịp. Tôi đã ghé thăm khu vực phố cổ, mua sắm và thưởng thức một số món ăn địa phương.

Trong thời gian lưu lại Hà Nội, tôi có dịp tham quan các triển lãm nghệ thuật và được biết thành phố đang tổ chức các hoạt động văn hóa trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo. Tôi biết đến những hoạt động này thông qua một người bạn. Qua các trải nghiệm trong khuôn khổ lễ hội, tôi có cơ hội tìm hiểu thêm về đất nước và văn hóa Việt Nam.

Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hoá Việt Nam và Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 là dịp để bạn bè quốc tế có cơ hội tìm hiểu thêm về đất nước và văn hóa Việt Nam

Những hoạt động nghệ thuật, văn hóa như thế này là cách hữu hiệu để quảng bá hình ảnh Việt Nam tới du khách quốc tế. Thông qua các triển lãm và những tác phẩm nghệ thuật được bố trí ở nhiều địa điểm trong thành phố, du khách có thể khám phá văn hóa địa phương theo cách gần gũi, sinh động hơn.

Tôi nghĩ Lễ hội Thiết kế sáng tạo có thể giúp khách nước ngoài hiểu thêm về lịch sử, con người và những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Việc đưa nghệ thuật đến với các không gian công cộng trong thành phố đồng thời tạo nên những trải nghiệm mới mẻ, khiến hành trình khám phá Hà Nội trở nên thú vị hơn”.

Làm mới góc nhìn về những giá trị truyền thống bằng sự sáng tạo

Anh Ali Sheikh, người Pakistan, hiện sinh sống tại Anh trải nghiệm quét mã QR để tìm hiểu thêm các thông tin về di tích

Anh Ali Sheikh, người Pakistan, hiện sinh sống tại Anh cho biết bản thân tình cờ biết đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026 qua hành trình tự khám phá các không gian văn hóa, nghệ thuật tại Hà Nội: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội và có nhiều tình cảm với thành phố này. Trong khoảng 6 - 7 ngày lưu trú tại đây, tôi đã có dịp khám phá nhiều địa điểm khác nhau. Trước khi đến đây, tôi chưa từng nghe nói về Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội. Tuy nhiên, sau khi biết triển lãm mình vừa tham quan nằm trong khuôn khổ lễ hội, tôi cảm thấy đặc biệt hào hứng. Tôi thích khám phá cách nghệ thuật và sự sáng tạo được thể hiện ở những nền văn hóa khác nhau.

Trưng bày triển lãm "Kết duyên sáng tạo" tại số 47 Hàng Dầu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cách không gian này kết hợp giữa văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại tạo nên sức hấp dẫn, khơi gợi sự tò mò trong tôi. Những hình thức sáng tạo này mở ra cách tiếp cận mới đối với các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo tôi, các hoạt động như Lễ hội Thiết kế sáng tạo có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp du khách quốc tế hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Hà Nội. Tuy nhiên, tôi là một người ưa thích tự khám phá, trải nghiệm các hoạt động khi đến một địa điểm mới. Do đó, để nhiều người biết đến hơn, thành phố Hà Nội nên tăng cường giới thiệu thông tin ngay từ khách sạn, sân bay hoặc trên các chuyến bay. Đặc biệt, nếu có một hệ thống bản đồ trực tuyến tổng hợp các địa điểm tổ chức hoạt động, triển lãm và trải nghiệm sáng tạo, du khách sẽ thuận tiện hơn trong việc lựa chọn hành trình khám phá. Tôi nghĩ điều này sẽ giúp trải nghiệm của khách quốc tế trở nên dễ dàng và phong phú hơn”.