BigBang công bố giá vé concert tại Mỹ Đình, cao nhất 10,5 triệu đồng/vé

ANTD.VN - Tour lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm nhạc BigBang sẽ dừng chân tại Hà Nội với hai đêm diễn vào ngày 24 và 25-10-2026 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Mới đây, ban tổ chức đã chính thức công bố sơ đồ sân khấu cùng 10 hạng vé với giá từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng/vé.

Theo thông tin từ ban tổ chức, concert của BigBang tại Hà Nội có 10 hạng vé với mức giá dao động từ 1 triệu đồng đến 10,5 triệu đồng. Trong đó, hạng vé cao nhất là Ultimate VIP Package có giá 10,5 triệu đồng, tiếp đến là Diamond VIP Package (9,8 triệu đồng), Gold VIP Package (8,5 triệu đồng), Premium Seating (7,5 triệu đồng), CAT 1 (6,5 triệu đồng), CAT 2 (5,5 triệu đồng), Standing Zone (4,5 triệu đồng), CAT 3 (3,5 triệu đồng), CAT 4 (2 triệu đồng) và CAT 5 (1 triệu đồng).

Theo sơ đồ sân khấu được công bố, các hạng vé được bố trí từ khu vực sát sân khấu đến các khán đài có góc nhìn bao quát. Trong đó, 3 gói vé VIP không chỉ sở hữu vị trí thuận lợi mà còn đi kèm nhiều quyền lợi riêng và các vật phẩm lưu niệm được phát hành giới hạn cho tour diễn.

Ban tổ chức cho biết vé sẽ được phân phối độc quyền trên nền tảng Cticket.vn với ba đợt mở bán. Trong đó, đợt mở bán sớm dành cho thành viên cộng đồng người hâm mộ chính thức (BigBang V.I.P Membership) diễn ra từ 10 giờ đến 23 giờ 59 ngày 13-8-2026. Để đủ điều kiện tham gia, người hâm mộ cần hoàn tất đăng ký khảo sát trên nền tảng b.stage trước 23 giờ 59 ngày 7-8-2026.

Sau đó, là đợt bán vé sớm sẽ diễn ra trong ngày 14-8-2026, từ 10 giờ đến 23 giờ 59. Đợt mở bán đại chúng bắt đầu từ 10 giờ ngày 17-8-2026. Các quyền lợi của từng hạng vé cùng quy định tham dự sẽ tiếp tục được cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của chương trình.

Việc công bố giá vé nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng hâm mộ nhóm nhạc đình đám này tại Việt Nam. Nhiều người đánh giá mức giá trải rộng từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng/vé giúp khán giả có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính. Tuy nhiên, với sức hút của BigBang, nhiều ý kiến nhận định lượng vé mở bán có thể nhanh chóng được tiêu thụ, đặc biệt ở các hạng VIP và khu vực gần sân khấu.

2 đêm diễn trên nằm trong chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của BigBang, đánh dấu cột mốc 20 năm ra mắt của nhóm và có sự góp mặt của ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung. Theo kế hoạch, nhóm sẽ thực hiện 33 đêm diễn tại nhiều sân vận động lớn trên thế giới.

Ra mắt năm 2006, BigBang được xem là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất của K-pop với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như: Lies, Last Farewell, Haru Haru, Fantastic Baby hay Bang Bang Bang...Không chỉ tạo dấu ấn trong lĩnh vực âm nhạc, nhóm còn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới thời trang và văn hóa đại chúng châu Á.

Hai đêm diễn tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình được xem là một trong những điểm dừng đáng chú ý của tour diễn năm nay. Đây là lần đầu tiên BigBang tổ chức concert riêng tại Việt Nam, đồng thời cũng là dịp hiếm hoi để người hâm mộ trong nước được gặp lại nhóm sau nhiều năm chờ đợi. Với quy mô của sự kiện, chương trình được kỳ vọng sẽ thu hút hàng chục nghìn khán giả từ nhiều tỉnh, thành trong nước cũng như người hâm mộ từ các quốc gia trong khu vực, góp phần tạo sức hút cho du lịch và các dịch vụ liên quan tại Hà Nội trong thời gian diễn ra concert.