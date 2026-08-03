Hoàng Minh Trí - Cậu bé 12 tuổi với ước mơ trở thành nghệ sĩ tài năng

ANTD.VN - Ở tuổi 12, khi nhiều bạn bè đồng trang lứa dành phần lớn thời gian cho những kỳ nghỉ hè hay các hoạt động vui chơi, Hoàng Minh Trí lại miệt mài trên các sân khấu nghệ thuật, phòng tập và những cuộc thi trong nước, quốc tế. Điều đặc biệt ở cậu bé không chỉ là bảng thành tích dày đặc, mà còn là khả năng làm chủ cùng lúc 4 lĩnh vực nghệ thuật gồm DJ, Rap, trình diễn nhạc cụ và B-boy.

Xuất hiện tại chương trình “Siêu tài năng nhí” mùa 5 – năm 2026, Hoàng Minh Trí gây ấn tượng với phong cách biểu diễn tự tin. Không chỉ làm một DJ nhí, Minh Trí còn khiến ban giám khảo bất ngờ khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa chơi DJ, biểu diễn Handpan, rap và B-boy trong cùng một tiết mục, tạo nên màn trình diễn giàu năng lượng và sáng tạo.

Ít ai biết rằng, phía sau những màn trình diễn đầy tự tin là hành trình rèn luyện bền bỉ suốt nhiều năm. Trong khi nhiều bạn nhỏ tận hưởng kỳ nghỉ hè, Minh Trí lại dành phần lớn thời gian để luyện tập và tham gia các giải đấu nghệ thuật với lịch thi dày đặc. Chỉ riêng trong tháng 7-2026, cậu bé liên tiếp ghi dấu ấn khi lọt Top 10 Siêu tài năng nhí Việt Nam, giành Top 4 nội dung B-boy tại Sai Gon Street Fest, đồng thời đoạt Huy chương Vàng cùng hai Huy chương Bạc tại Liên hoan Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam ở các nội dung bộ gõ, thanh nhạc và B-boy.

Hoàng Minh Trí, học sinh trường THCS Giảng Võ 2, Hà Nội

Đó chỉ là một phần trong bảng thành tích đáng nể mà Minh Trí tích lũy trong nhiều năm qua. Từ năm 2023 đến nay, cậu bé liên tục đạt các giải thưởng cao tại nhiều cuộc thi nghệ thuật trong nước và quốc tế. Đặc biệt, năm 2025, Minh Trí trở thành Quán quân "Tài năng nhí Việt Nam 2025" với phần thể hiện ở 4 lĩnh vực DJ, Rap, B-boy và Handpan. Trước đó, em cũng giành nhiều danh hiệu tại Nhật Bản, Singapore, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc và nhiều sân chơi nghệ thuật khác.

Không chỉ biểu diễn, Hoàng Minh Trí còn sớm bộc lộ khả năng sáng tạo nghệ thuật. Cậu bé có thể tự sáng tác các ca khúc Rap mang màu sắc trẻ trung, gần gũi với lứa tuổi học trò, đồng thời sở hữu kênh âm nhạc riêng để chia sẻ những sản phẩm của mình. Những sáng tác ấy không cầu kỳ về ngôn từ nhưng thể hiện góc nhìn hồn nhiên, tích cực và niềm đam mê nghệ thuật của một cậu bé đang lớn lên cùng âm nhạc.

Hoàng minh Trí với điệu nhảy B - boy

Bên cạnh những thành công trên sân khấu, Minh Trí còn được thầy cô đánh giá là học sinh ngoan, lễ phép, hòa đồng và luôn tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Theo nhận xét của giáo viên chủ nhiệm Trường THCS Giảng Võ 2, Minh Trí là niềm tự hào của tập thể lớp và nhà trường bởi tinh thần học tập nghiêm túc, ý chí vươn lên cùng sự khiêm tốn trong cuộc sống hằng ngày.

Minh Trí chia sẻ, ước mơ lớn nhất của em không chỉ được đứng trên nhiều sân khấu lớn mà còn mong muốn trở thành chỗ dựa để chăm sóc gia đình và mẹ. Chính những suy nghĩ chín chắn ấy đã tạo nên hình ảnh đẹp về một cậu học trò vừa tài năng, vừa giàu tình yêu thương và trách nhiệm.

Với tinh thần ham học hỏi và ý chí không ngừng chinh phục những thử thách mới, cậu bé 12 tuổi đang từng bước khẳng định mình trên hành trình trở thành một nghệ sĩ trẻ, góp phần lan tỏa hình ảnh thế hệ thiếu nhi Việt Nam tự tin, sáng tạo và hội nhập.