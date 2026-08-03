Chương trình ‘Âm nhạc cuối tuần’: ‘Chất men’ văn hóa gọi mời qua từng giai điệu

ANTD.VN - Chiều 2/8, những thanh âm đầu tiên của "Hà Nội - Niềm tin và hy vọng" vang lên như một lời chào quen thuộc dành cho người dân và du khách tại Nhà Bát Giác (Vườn hoa Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Không có khoảng cách giữa sân khấu và khán giả, giữa nghệ thuật và đời sống, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” mở ra một không gian nghệ thuật gần gũi, nơi bất kỳ ai cũng có thể trở thành người thưởng thức nghệ thuật. Bên cạnh các bản nhạc quen thuộc về Thủ đô, những giai điệu jazz kinh điển của thế giới cũng lần lượt được cất lên tại chương trình.

Qua đó, sự góp mặt của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ của Bình Minh Jazz Club, mở ra một không gian âm nhạc giàu cảm xúc ngay giữa trung tâm Thủ đô.



Những tác phẩm nổi tiếng như Perdido, The Girl From Ipanema, Take Five, Now's The Time hay Autumn Leaves,… đã mang đến cho khán giả không gian thưởng thức tinh hoa của âm nhạc thế giới, cảm nhận cách jazz được thổi vào một hơi thở mới khi vang lên giữa không gian văn hóa của Hà Nội.

Những tác phẩm nổi tiếng như Perdido, The Girl From Ipanema, Take Five, Now's The Time hay Autumn Leaves,… đã mang đến cho khán giả không gian thưởng thức tinh hoa của âm nhạc thế giới, cảm nhận cách jazz được thổi vào một hơi thở mới khi vang lên giữa không gian văn hóa của Hà Nội.

Đặc biệt, tại chương trình, jazz không còn là thể loại “kén” người nghe. Người yêu nhạc có thể hòa nhịp thưởng thức từng giai điệu, trong khi nhiều người dân, du khách đi ngang qua và lựa chọn dừng chân, hòa mình vào bầu không khí nghệ thuật cởi mở của thành phố. Đó là những hình ảnh phản ánh rõ sức sống của một không gian văn hóa cộng đồng đang ngày càng được bồi đắp.

Trong nhiều năm qua, Hà Nội kiên trì theo đuổi định hướng phát triển văn hóa dựa trên nền tảng văn hiến, bản sắc và sáng tạo. Những giá trị truyền thống được gìn giữ song hành với việc tiếp nhận tinh hoa văn hóa nhân loại, từ đó hình thành nên một hệ sinh thái văn hóa giàu sức sống.

Tiếng saxophone hòa cùng nhịp sống quanh hồ Hoàn Kiếm, những tràng pháo tay vang lên sau mỗi màn ngẫu hứng của nghệ sĩ đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt tại chương trình.

Chính vì vậy, việc đưa jazz, một loại hình âm nhạc mang tính toàn cầu đến với không gian di sản Nhà Bát Giác là minh chứng cho tinh thần hội nhập trên nền tảng bản sắc. Hà Nội tiếp nhận cái mới bằng tâm thế tự tin của một đô thị nghìn năm văn hiến, làm giàu đời sống tinh thần của cộng đồng từ những giá trị văn hóa đa dạng.

Mỗi buổi hòa nhạc ngoài trời, tiếng vỗ tay của khán giả và những cuộc gặp gỡ bên Nhà Bát Giác đều góp thêm một mảnh ghép vào bức tranh về một Hà Nội nhân văn và đáng sống, nơi người dân là chủ thể sáng tạo và trực tiếp thụ hưởng những giá trị văn hóa mà thành phố bền bỉ vun đắp.

Tại sự kiện, người yêu nhạc có thể hòa nhịp thưởng thức từng giai điệu, trong khi nhiều người dân, du khách đi ngang qua và lựa chọn dừng chân, hòa mình vào bầu không khí nghệ thuật cởi mở của thành phố.

Hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài trong những số tiếp theo của "Âm nhạc cuối tuần". Mỗi cuộc hẹn cuối tuần vì thế không đơn thuần là một chương trình biểu diễn, đây còn là lời mời cùng chung tay nuôi dưỡng đời sống văn hóa của Thủ đô, để mỗi người khi đến với Thủ đô sẽ thêm yêu, thêm tự hào về Hà Nội - Thành phố sáng tạo, Thành phố vì hòa bình.