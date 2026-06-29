Ấn tượng hình ảnh lực lượng Công an chung tay nối những nhịp cầu tri ân

ANTD.VN - Hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Công an phường Bồ Đề, Hà Nội đang khẩn trương triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Công an phường Bồ Đề hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” chung tay nối những nhịp cầu tri ân

Ngay sau lễ phát động của Bộ Công an được tổ chức trực tuyến tới toàn bộ công an cấp xã trên cả nước, Công an phường Bồ Đề đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, huy động tối đa lực lượng Cảnh sát khu vực, cán bộ quản lý hành chính và các tổ công tác cơ sở rà soát, thống kê, lập danh sách thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính hài cốt để tuyên truyền, vận động tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm ADN.

Theo Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phó Trưởng Công an phường Bồ Đề, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi mẫu ADN được thu nhận sẽ góp phần bổ sung vào cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo cơ hội để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, giúp thân nhân và gia đình có thể tìm lại người thân sau nhiều năm mong ngóng.

Đại uý Lý Ngọc Tuấn - cán bộ Công an phường Bồ Đề tận tình hỗ trợ ông Trần Ngọc Sơn - SN 1957 ( em trai của Liệt Sĩ Trần Ngọc Xuân ) để hoàn thiện thủ tục và thu nhận mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình

Để bảo đảm hiệu quả chiến dịch, Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ dân phố, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ và đoàn thanh niên tổ chức rà soát từng trường hợp thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Đối với các gia đình có người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn, cán bộ công an trực tiếp đến tận nhà hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục và thu nhận mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình.

Các lực lượng chức năng phường Bồ Đề hỗ trợ thực hiện ngân hàng gen phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới

Trong quá trình triển khai, lực lượng công an cơ sở đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc thu nhận mẫu ADN. Đây là cơ sở khoa học quan trọng phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đồng thời góp phần hoàn thiện ngân hàng gen phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2027)

Ông Trần Ngọc Sơn - SN 1957 ( em trai của Liệt Sĩ Trần Ngọc Xuân bày tỏ xúc động khi được cán bộ công an trực tiếp hướng dẫn thực hiện việc lấy mẫu ADN: " Với chúng tôi, đây không chỉ là hoạt động nghiệp vụ mà còn là niềm hy vọng sau nhiều thập kỷ chờ đợi tin tức về người thân đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi cảm ơn các đồng chí Công an rất nhiều".

Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ là dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước

Chiến dịch cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ được Bộ Công an triển khai trên phạm vi toàn quốc, đặt mục tiêu thu nhận hàng trăm nghìn mẫu dữ liệu phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2027).

Cán bộ Công an phường Bồ Đề hướng dẫn người dân khai và ký xác nhận các thông tin cần thiết

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy và quyết tâm của lực lượng Công an cơ sở, Công an phường Bồ Đề đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Công an Thủ đô và cả nước thực hiện thành công Chiến dịch 500 ngày đêm. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ là dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước.

Trong sáng 29-6 hàng trăm thân nhân liệt sỹ đã được lực lượng chức năng phường Bồ Đề hỗ trợ

Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bồ Đề hôm nay đang góp phần thắp sáng thêm hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ, mang lại niềm an ủi cho thân nhân và tiếp tục lan tỏa truyền thống nghĩa tình, nhân văn của dân tộc Việt Nam.