Trải nghiệm công tác phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các em nhỏ

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an Hà Nội phối hợp Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức trải nghiệm thực tế công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho các em nhỏ.

Các bạn nhỏ tham gia các hoạt động trải nghiệm

Trong khuôn khổ chương trình "Học làm chiến sĩ Công an - Thép đã tôi thế đấy" năm 2026 do Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 đã phối hợp với Học viện tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dành cho 120 em nhỏ tham gia chương trình..

Tại buổi trải nghiệm, Thiếu tá Đình Thanh Chung - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 phổ biến những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn thông qua các tình huống thực tế sinh động.

Thiếu tá Đình Thanh Chung - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 phổ biến những kiến thức, kỹ năng cơ bản về thoát nạn khi xảy ra hỏa hoạn cho các bạn nhỏ

Bên cạnh đó, các em còn trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, trải nghiệm kỹ năng thoát hiểm qua mô hình chướng ngại vật, tham quan và tìm hiểu trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng.

Hoạt động không chỉ mang đến những trải nghiệm bổ ích, giúp các em nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng bảo vệ bản thân ngay từ lứa tuổi thiếu nhi.

Các bạn nhỏ tham gia các hoạt động trải nghiệm

Trong thời gian tới Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 17 sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn công tác PCCC và CNCH góp phần nâng cao khả năng ứng phó với các sự cố cháy, nổ theo phương châm “4 tại chỗ”.