Hà Nội hạ độ tuổi cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí xuống 60

ANTD.VN - Từ ngày 1/7, Hà Nội triển khai chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 70 tuổi chưa có thẻ BHYT.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, nhằm tiếp tục mở rộng mạng lưới an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân và bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 09/7/2025 quy định nội dung, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội của thành phố Hà Nội.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2026.

Việc Hà Nội tiếp tục mở rộng chính sách hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho nhiều nhóm đối tượng đặc thù được đánh giá là bước đi có ý nghĩa thiết thực trong bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Không chỉ hỗ trợ người dân giảm bớt gánh nặng chi phí tham gia BHXH, BHYT, chính sách còn thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với các nhóm yếu thế, người có công, lực lượng tham gia hoạt động ở cơ sở và lao động khu vực phi chính thức.

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