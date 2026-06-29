Chưa từng gặp: Bệnh nhân đứt rời trực tràng sau khi mổ trĩ và áp xe hậu môn

ANTD.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức vừa cứu sống nam bệnh nhân 42 tuổi bị đứt rời trực tràng, là ca bệnh chưa từng ghi nhận trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và y văn thế giới.

Bệnh nhân đã ổn định, có thể ăn uống và đi lại bình thường

Bệnh nhân nam, 42 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức từ một cơ sở y tế khác trong tình trạng nhiễm trùng nặng vùng hậu môn - trực tràng.

Theo BSCKII Nguyễn Đắc Thao, Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, Bệnh viện Việt Đức, khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp rất phức tạp.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm tấy lan tỏa vùng tầng sinh môn, nguy cơ nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức để kiểm soát nhiễm trùng.

Trước đó khoảng 7 -10 ngày, bệnh nhân đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật gồm mổ trĩ và mổ áp xe hậu môn, tuy nhiên sau mổ tình trạng diễn biến nặng dần nên gia đình xin chuyển viện.

Các bác sĩ xác định người bệnh có tình trạng tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Sau khi hội chẩn đánh giá, các bác sĩ tiến hành kiểm soát nhiễm trùng, làm hậu môn nhân tạo tạm thời và cố gắng bảo tồn hậu môn chính cho người bệnh.

BS Nguyễn Đắc Thao cho biết, hiện bệnh nhân đã ổn định, có thể ăn uống và đi lại bình thường. Tuy nhiên, người bệnh sẽ phải trải qua khoảng 3 - 4 cuộc phẫu thuật tiếp theo với hy vọng phục hồi hậu môn tự nhiên.

Theo bác sĩ, khi gặp các bệnh lý về hậu môn - trực tràng, người bệnh tuyệt đối không tự ý áp dụng các phương pháp truyền miệng hoặc can thiệp hậu môn tại nhà vì có thể gây biến chứng nặng, thậm chí tử vong hoặc phải mang hậu môn nhân tạo suốt đời.

Nếu sau phẫu thuật lần đầu xuất hiện biến chứng, cần chuyển ngay đến bệnh viện chuyên sâu để được xử trí kịp thời.