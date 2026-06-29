Bài thi có điểm phúc khảo chênh lệch từ 0,25 điểm trở lên sẽ được điều chỉnh

ANTD.VN - Ngày 29-6, Hà Nội bắt đầu chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Những bài thi có điểm phúc khảo chênh lệch từ 0,25 điểm trở lên so với điểm đã công bố sẽ được điều chỉnh, kể cả trường hợp tăng hoặc giảm điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 vào 9-7.

Ngày 29-6, Ban phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội chính thức bắt đầu làm việc.

Theo kế hoạch, ngày 9-7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ chuyển kết quả phúc khảo về các địa phương. Sau khi tiếp nhận, UBND cấp xã bàn giao cho các cơ sở giáo dục để thông báo tới thí sinh.

Đối với bài thi tự luận, mỗi bài được hai giám khảo chấm phúc khảo độc lập bằng mực có màu khác với màu mực đã sử dụng ở lần chấm trước. Nếu kết quả của hai giám khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và cả hai cùng ký xác nhận.

Trường hợp kết quả chấm của hai giám khảo có sự chênh lệch, bài thi được giao cho lãnh đạo Ban phúc khảo tổ chức chấm lần thứ ba. Giám khảo thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm bằng mực màu khác.

Nếu có hai trong ba kết quả chấm trùng nhau thì lấy điểm đó làm điểm phúc khảo. Trường hợp cả ba kết quả đều khác nhau, lãnh đạo Ban phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm, làm tròn đến hai chữ số thập phân để làm điểm phúc khảo và ký xác nhận.

Theo quy định, bài thi có điểm phúc khảo chênh lệch từ 0,25 điểm trở lên so với điểm đã công bố sẽ được điều chỉnh, kể cả trường hợp tăng hoặc giảm điểm. Tất cả trường hợp điều chỉnh điểm đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa giám khảo chấm phúc khảo và giám khảo chấm trước đó, đồng thời lập biên bản theo quy định. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc tiêu cực, Ban phúc khảo sẽ báo cáo để xử lý.

Đối với bài thi trắc nghiệm, việc điều chỉnh điểm sau phúc khảo do Trưởng ban phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố diễn ra trong hai ngày 30 và 31-5 với hơn 124.000 học sinh dự thi. Kết quả thi được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố ngày 19-6. Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mọi thí sinh đều có quyền đề nghị phúc khảo bài thi.

Đối với những thí sinh có thay đổi kết quả sau phúc khảo và đủ điều kiện trúng tuyển, các trường trung học phổ thông sẽ hướng dẫn xác nhận nhập học trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ theo quy định từ ngày 10 đến 12-7.