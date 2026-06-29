Thu hồi toàn quốc cặp dầu gội, xả thương hiệu Hoa Xứ Lạng

Cặp sản phẩm dầu gội, dầu xả bị thu hồi trên toàn quốc

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Tạ Mạnh Hùng đã ký quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc dầu gội bồ kết thảo dược và dầu xả nha đam gừng dừa của nhãn hàng Hoa Xứ Lạng.

Cụ thể, cơ quan quản lý đưa ra quyết định này do cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa tại Lạng Sơn không đáp ứng các điều kiện sản xuất theo quy định pháp luật hiện hành. Hiện chưa rõ những điều kiện nào của cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu của nhà chức trách. Dầu gội xả Hoa Xứ Lạng được bán phổ biến trên các sàn thương mại điện tử.

Trước đó, cơ sở này từng nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, tuy nhiên quá trình hậu kiểm cho thấy đơn vị không còn bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn bắt buộc để duy trì hoạt động. Đây là đơn vị trực tiếp sản xuất, chịu trách nhiệm đưa hai dòng sản phẩm chăm sóc tóc nói trên ra thị trường tiêu thụ.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố lập tức thông báo cho các đại lý bán buôn, bán lẻ và người tiêu dùng dừng ngay việc mua bán, sử dụng bộ đôi sản phẩm này. Các cơ quan chức năng địa phương có trách nhiệm tiến hành kiểm tra, giám sát quá trình thu hồi của doanh nghiệp, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Đối với đơn vị sản xuất, nhà chức trách buộc chủ cơ sở Tạ Thị Hoa phải chủ động gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống đại lý phân phối, tiếp nhận lại hàng trả từ khách hàng, sau đó gom toàn bộ số lượng dầu gội, dầu xả không đạt chuẩn để tổ chức tiêu hủy theo đúng quy trình pháp lý.