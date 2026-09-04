Robot hình người xuất hiện tại chung kết "Miss Galaxy Vietnam 2026"

"Miss Galaxy Vietnam - Hoa hậu Ngân hà Việt Nam" là cuộc thi sắc đẹp hướng tới hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới, kết hợp các tiêu chí về nhan sắc, tri thức, bản lĩnh với khả năng thích ứng trong môi trường số. Trong hành trình của cuộc thi, các thí sinh tham gia nhiều vòng thi và hoạt động trải nghiệm, từ tìm hiểu văn hóa, du lịch, sản vật địa phương đến làm quen với một số nội dung công nghệ và AI.

Trước thềm chung kết cuộc thi "Miss Galaxy Vietnam 2026", các thí sinh đang ráo riết tập luyện cho đêm thi cuối cùng diễn ra vào tối mai 5-9 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Theo đại diện ban tổ chức, sau một thời gian sinh hoạt tại ngôi nhà chung, các thí sinh đã trải qua nhiều vòng thi và hoạt động thực tế, trong đó có những nội dung liên quan đến số hóa, tìm hiểu văn hóa địa phương, quảng bá du lịch và sản vật của Mộc Châu, Sơn La trên nền tảng số. Hiện các người đẹp tập trung chuẩn bị cho những phần trình diễn tại đêm chung kết.

Robot hình người Mornie gây chú ý tại buổi tập luyện trước đêm chung kết cuộc thi

Một trong những tiết mục được chú ý trước giờ G là màn đồng diễn giữa các thí sinh và "Mornine" - robot hình người được giới thiệu sẽ xuất hiện trên sân khấu. Thông tin này đang nhận được sự quan tâm của khán giả tại Mộc Châu, nơi diễn ra đêm chung kết. Việc đưa robot hình người vào một chương trình sắc đẹp cũng phù hợp với chủ đề công nghệ được lồng ghép trong hành trình của "Miss Galaxy Vietnam 2026". Tuy nhiên, điểm đáng chú ý ở đây chủ yếu nằm ở cách robot được đưa vào phần trình diễn cùng thí sinh, thay vì chỉ xuất hiện như một yếu tố sân khấu.

Trước thông tin này, các thí sinh cho biết họ khá hào hứng bởi đây cũng là một trải nghiệm khác với những phần trình diễn thông thường trong các cuộc thi sắc đẹp, khi người đẹp phải phối hợp với một nhân vật không phải con người trên sân khấu. Bên cạnh tiết mục có Mornine, sân khấu đêm chung kết cũng sẽ được thiết kế theo phong cách hiện đại với hệ thống ánh sáng mang màu sắc bạc là chủ đạo. Đến thời điểm này, các thí sinh vẫn đang tập luyện để làm quen với sân khấu, ánh sáng và những yêu cầu của chương trình trước khi bước vào đêm thi chính thức.

Tổng đạo diễn Lê Việt chỉ đạo buổi tổng duyệt đêm chung kết

Trước đó, trong suốt hành trình, các thí sinh đã được tham gia những hoạt động trải nghiệm công nghệ, thực hành một số nội dung liên quan đến AI và tìm hiểu cách ứng dụng công nghệ trong đời sống. Các hoạt động này được tổ chức song song với những nội dung về văn hóa, du lịch và địa phương.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Trưởng ban tổ chức "Miss Galaxy 2026" cho biết, một trong những mục tiêu của cuộc thi là mở rộng hình ảnh người phụ nữ hiện đại từ yếu tố ngoại hình sang tri thức, bản lĩnh và khả năng tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Với tinh thần đó, xuyên suốt quá trình tham gia cuộc thi, các thí sinh được khuyến khích chủ động tìm hiểu về thiên nhiên, văn hóa, con người và sản vật của Mộc Châu, Sơn La, sau đó giới thiệu những nội dung này trên môi trường số.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi

Cũng theo đại diện ban tổ chức, cuộc thi là dịp để các thí sinh có thêm trải nghiệm và hiểu rõ hơn về khả năng của bản thân. Đơn vị này kỳ vọng sau cuộc thi, những người đẹp tiếp tục sử dụng kiến thức và kỹ năng đã tích lũy để tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đêm chung kết có sự tham gia của hội đồng giám khảo gồm: NSND Lan Hương, Trưởng ban giám khảo; NSND Vương Duy Biên - Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp văn hóa Việt Nam, Phó Ban Giám khảo; nhà báo Ngô Bá Lục; Đại sứ hữu nghị vì hòa bình Saleem Hammad; "Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2025" Nguyễn Thị Mỹ Linh. Sân khấu đêm thi cũng sẽ ghi nhận phần biểu diễn nghệ thuật với sự góp mặt của nhiều ca sĩ tài năng như: Đức Phúc, Phạm Anh Khoa, Gemma, Huyền Anh Yoko và ca sĩ, "Á vương Du lịch Việt Nam" Nguyễn Minh Tuấn.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Mộc Châu đang được lựa chọn làm địa điểm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Với "Miss Galaxy Vietnam 2026", các hoạt động của thí sinh trước chung kết cũng tập trung khai thác hình ảnh địa phương thông qua trải nghiệm thực tế và nội dung trên nền tảng số.

Khác với một đêm thi chỉ tập trung vào các phần trình diễn nhan sắc, chương trình lần này dành một phần thời lượng cho những nội dung gắn với công nghệ. Màn xuất hiện của "Mornine" vì vậy được đặt trong tổng thể đó, bên cạnh các hoạt động trải nghiệm AI và số hóa mà thí sinh đã thực hiện trong thời gian tham gia cuộc thi. Từ góc độ sân khấu, sự kết hợp giữa robot hình người và các thí sinh cũng đặt ra yêu cầu về khả năng phối hợp trong trình diễn. Đây là một trong những chi tiết đang được chờ đợi trong đêm chung kết, bên cạnh các phần thi và tiết mục nghệ thuật.

Thí sinh hào hứng tập luyện cho đêm thi quan trọng cuối cùng

"Miss Galaxy Vietnam 2026" được tổ chức trong thời điểm các cuộc thi sắc đẹp ngày càng mở rộng nội dung sang những hoạt động ngoài sân khấu. Trong trường hợp của cuộc thi này, yếu tố công nghệ được đưa vào cả quá trình trải nghiệm của thí sinh lẫn phần trình diễn tại chung kết. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp trên các kênh thuộc nền tảng số của "Miss Galaxy Vietnam".

Một số hình ảnh trước đêm chung kết: