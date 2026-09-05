Khán giả 'cười ngất' trước tạo hình thảm hại của dàn nghệ sĩ Running Man Vietnam 2026

ANTD.VN - Sau một tuần đặc biệt cùng tập 6 "Chúa tể thời gian", Running Man Vietnam 2026 chính thức trở lại với hành trình "Tái sinh". Tập phát sóng ghi nhận con số ấn tượng hơn 161.000 lượt xem cùng lúc (CCU) trên nền tảng YouTube.

Tính đến thời điểm hiện tại, Running Man Vietnam 2026 đã chính thức vượt cột mốc 50 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube, một con số kỷ lục khi mùa giải mới chỉ đi qua hơn 1/3 chặng đường.

Ở tập trước, các thần thú phải trả giá cho sự tham lam của mình khi bị tước hết thần lực, hóa thành phàm nhân trong hình hài xấu xí. Bước vào tập 7, bên cạnh 7 thành viên chính thức, hành trình lầy lội này tiếp tục với sự góp mặt của người dẫn chuyện Lê Nhân cùng ba khách mời Khả Như, Võ Điền Gia Huy và Captain Boy. Để tìm lại diện mạo ban đầu, họ buộc phải vượt qua loạt thử thách cam go.

Dàn nghệ sĩ và khách mời của tập 7 Running Man Vietnam 2026

Sau thử thách "Đại chiến xỏ dép", Út Tuấn và Captain Boy đã xuất sắc giành được vị trí đội trưởng, nắm quyền lựa chọn những mảnh ghép phù hợp cho đội hình của mình. Cụ thể, đội Út Tuấn quy tụ các thành viên: Hai Thành, Tám Trung, Sáu Tút và Khả Như. Trong khi đó, đội Captain Boy bao gồm: Tư Ngọc, Năm Phát, Tám Quân và Võ Điền Gia Huy

Nhiệm vụ 1: Bàn tay vạch tội

Trò chơi là bài kiểm tra cả trí lực lẫn sự khéo léo của các thành viên. Phong cách thi đấu trái ngược giữa hai đội tạo nên những tình huống tung hứng dở khóc dở cười. Nếu hội người cao tuổi điềm tĩnh bao nhiêu, thì nhóm trẻ lại lóc chóc bấy nhiêu. Hai "boy phố" Captain Boy và Tám Quân vừa hậu đậu vừa "gáy to", khiến các anh chị phải bật cười chịu thua.

Trận đấu giữa Sáu Tút và Võ Điền "Jerry" được xem là màn so tài kịch tính nhất trong nhiệm vụ 1. Cả hai đều tự tin có đôi chân bám chặt vào thanh xà như đinh đóng cột. Sáu Tút gây ấn tượng với kinh nghiệm dày dặn cùng loạt mưu mẹo, trong khi Võ Điền Gia Huy dù còn non tay nhưng lại chơi cực kỳ nhiệt tình.

Út Tuấn cũng là nhân tố gây bất ngờ khi phong độ ngày càng thăng hoa. Trong vai trò đội trưởng, anh tỏa sáng rực rỡ và liên tục ghi điểm, khiến Hai Thành phải tấm tắc ngợi khen: “Đội trưởng của chúng tôi là một người nói ít làm nhiều”.

Nhiệm vụ 2: Vượt biển tội lỗi

Để giữ vững vị trí trên chiếc thúng chông chênh, các thành viên phải giữ thăng bằng tuyệt đối trên mặt nước, thử thách khó nhằn hơn nhiều so với trên cạn. Trò chơi này vốn dành cho những ai có lợi thế về ngoại hình, nhưng vì là thành viên "nặng ký" nhất chương trình, Hai Thành liên tục trở thành tâm điểm gây cười khi hóa thành "bò biển mắc cạn".

Hai Thành khiến khán giả cười mệt đứt hơi mỗi khi bước lên thuyền là chìm mất một nửa; chỉ cần anh trở mình nhẹ một nhịp là thuyền lật ngay lập tức. Đặc biệt, mọi người nhanh chóng nhận ra Võ Điền "Jerry" chính là khắc tinh đời thực của Hai Thành. Cứ hễ Jerry xuất hiện ở đâu là Hai Thành lại bị hạ gục ở đó, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.

Cuộc đua xé bảng tên

Luật chơi kỳ này đòi hỏi mỗi thành viên phải tìm đủ 3 viên ngọc, tiến hành xưng tội với Thần Phán Xét và hoàn thành nhiệm vụ giải tội thì mới có quyền xé bảng tên người khác. Nhờ luật lệ oái oăm này, khán giả mới được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi Tám Trung ôm trọn "xe tải" Hai Thành ngay trong vòng xé bảng tên.

Phong cách phân tích chiến thuật thượng thừa của Năm Phát giờ đây đã có truyền nhân là Captain Boy. Trong khi đó, "bé mèo" Tám Quân phải dùng trọn bộ chiêu thức mè nheo, năn nỉ các anh chị để xin từng viên ngọc.

Đến với chặng đua này, không một ai trong dàn cast còn dám đặt trọn niềm tin vào Sáu Tút. Thấu hiểu điều đó, anh chàng dũng cảm tuyên bố đổi chiến thuật: gặp bất kỳ ai cũng sẽ xé ngay lập tức. Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm khi Hai Thành một lần nữa bị loại tức tưởi dưới tay đàn em. Người anh từng tin tưởng và giao kèo lại chính là kẻ đã phản bội, âm thầm phục kích lúc anh lơ đễnh nhất.

Càng về cuối, Võ Điền Gia Huy và Captain Boy vẫn ngoan cường bám trụ. Captain Boy dù là em út nhỏ tuổi nhất, ăn nói đôi lúc còn ngây ngô nhưng đã cống hiến 200% sức lực. Võ Điền Gia Huy nhanh chóng hoà nhập dù ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ. Nữ khách mời Khả Như cũng thể hiện sự bền bỉ đáng nể khi dùng hết thể lực để đối đầu trực diện với dàn nam nhân lực lưỡng.

Tập 7 đã khép lại toàn vẹn hành trình "Tái sinh" bằng một cái kết không thể trọn vẹn và thỏa mãn hơn cho tất cả người xem. Khép lại chặng đua này, trailer tập tiếp theo vừa hé lộ đã ngay lập tức khuấy đảo cộng đồng mạng với một kịch bản phim ảnh hoàn toàn mới, hứa hẹn một vũ trụ ly kỳ, kịch tính và bùng nổ hơn nữa trong chặng đường sắp tới!

Đón xem tập 8 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21:00, thứ Sáu, ngày 12/9/2026 trên kênh HTV7 và 21:30 cùng ngày trên kênh YouTube chính thức!