Hồ Phương Liên dầm mưa 12 tiếng, chinh phục ca khúc khó

Sau thời gian tập trung cho các hoạt động âm nhạc, Hồ Phương Liên trở lại với MV “Đêm mưa buồn không anh”, sáng tác của nhạc sĩ Lăng Lập, phổ từ thơ Hoàng Thanh Thúy. Sản phẩm là dịp để nữ ca sĩ thử sức với một ca khúc có cấu trúc được đánh giá khá khó, đồng thời trở lại với hình thức quay ngoại cảnh sau nhiều năm.

“Đêm mưa buồn không anh” được nhạc sĩ Lăng Lập sáng tác từ nhiều năm trước và ban đầu dành cho một giọng ca khác thể hiện. Theo nhạc sĩ, đây không phải là một ca khúc dễ hát khi có cấu trúc âm nhạc tương đối phức tạp, đòi hỏi người thể hiện không chỉ đáp ứng về kỹ thuật mà còn phải có trải nghiệm để truyền tải được cảm xúc trong phần lời. Tuy nhiên sau nhiều năm, anh quyết định thực hiện một phiên bản mới với Hồ Phương Liên. Lần này, ca khúc được phát triển thêm về mặt hình ảnh thông qua một MV ngoại cảnh, qua đó tạo không gian để nữ ca sĩ thể hiện câu chuyện và cảm xúc của bài hát.

Ca sĩ Hồ Phương Liên - Á quân "Thần tượng Bolero 2017"

Với Hồ Phương Liên, thử thách lớn nhất lại nằm ở chính cách xử lý ca khúc. Nữ ca sĩ thừa nhận đây là một bài hát khá khó, bởi mỗi đoạn lại đòi hỏi một cách thể hiện khác nhau, có phần cần sự mềm mại, tình cảm, nhưng cũng có những đoạn phải đẩy cảm xúc lên cao mà vẫn giữ được sự kiểm soát.

“Thật ra đây là một ca khúc khá khó với tôi, đúng như anh Lăng Lập chia sẻ. Cái khó không chỉ nằm ở kỹ thuật hát mà còn ở cách xử lý cảm xúc. Tôi phải tập và thu khá nhiều lần để tìm được cách thể hiện phù hợp nhất với bài hát." - Hồ Phương Liên chia sẻ.

Cũng bởi vậy mà nữ ca sĩ cho biết quá trình thu âm vì thế không diễn ra một cách nhanh chóng mà cô đã phải luyện tập và thu đi thu lại nhiều lần, trao đổi với nhạc sĩ về cách xử lý từng câu, từng đoạn. Nhạc sĩ Lăng Lập cũng trực tiếp hướng dẫn Hồ Phương Liên ở những phần có cấu trúc phức tạp. Sau quá trình chỉnh sửa và thử nghiệm, nữ ca sĩ mới hoàn thiện được bản thu theo hướng êkíp mong muốn.

Không chỉ gặp thử thách trong phòng thu, Hồ Phương Liên còn có một trải nghiệm đáng nhớ khi thực hiện MV. Đây là lần trở lại với hình thức quay ngoại cảnh của nữ ca sĩ sau khoảng 6-7 năm, kể từ MV “Phụ tình”, cũng là một sáng tác của Lăng Lập. Thay vì lựa chọn cách quay thiên về sân khấu như một số sản phẩm trước, Hồ Phương Liên và êkíp lần này xây dựng không gian gắn với tinh thần của ca khúc. Những cảnh quay dưới mưa được sử dụng để tạo không khí buồn và làm nổi bật cảm xúc của nhân vật trong bài hát.

Toàn bộ quá trình quay kéo dài khoảng 12 tiếng, từ 16h hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Trong nhiều giờ liên tục, nữ ca sĩ phải thực hiện các cảnh quay dưới mưa lạnh. Điều kiện thời tiết cùng thời gian làm việc kéo dài khiến quá trình ghi hình không dễ dàng, nhưng Hồ Phương Liên cho rằng đây là một trải nghiệm đáng giá.

“Cũng khá lâu rồi tôi mới quay ngoại cảnh lại nên lần này vừa có chút hồi hộp vừa thấy rất thú vị. Được đứng giữa không gian thật, hòa mình vào cảnh vật để diễn cảm xúc của bài hát cũng là một trải nghiệm rất khác so với quay trong phim trường, sân khấu." - nữ ca sĩ tâm sự.

Hậu trường cảnh quay MV "Đêm mưa buồn không anh"

Với Hồ Phương Liên, điểm cô yêu thích ở sản phẩm lần này là cơ hội thử nghiệm một màu sắc khác trong cách hát. Theo đó, cô không chỉ muốn hoàn thành một ca khúc khó về mặt kỹ thuật mà còn tìm cách tiết chế và dẫn dắt cảm xúc để bài hát giữ được tinh thần vốn có. Phần hình ảnh cũng được cô đánh giá cao khi êkíp lựa chọn cách thể hiện gần gũi, tự nhiên, thay vì quá chú trọng vào việc tạo ra những hình ảnh cầu kỳ. Không gian ngoại cảnh, những cảnh quay dưới mưa và cách diễn xuất được sử dụng để hỗ trợ cho câu chuyện của ca khúc.

Sau “Đêm mưa buồn không anh”, Hồ Phương Liên tiết lộ mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho âm nhạc và hướng đến những sản phẩm được đầu tư chỉn chu, đồng thời phù hợp với màu sắc cá nhân. Nữ ca sĩ dự định tiếp tục khai thác dòng nhạc trữ tình, dân ca miền Trung, nhạc Huế và những ca khúc về quê hương. Tuy nhiên, thay vì chỉ lặp lại cách thể hiện quen thuộc, Hồ Phương Liên muốn tìm kiếm những cách xử lý mới để các chất liệu âm nhạc này có thêm màu sắc hiện đại, gần gũi hơn với khán giả.

Một số hình ảnh của Hồ Phương Liên khi thực hiện MV: