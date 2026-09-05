Bảo Anh bước vào thế giới “Chị chị Em em 3” với phiên bản mới của “Nghiêng nước nghiêng thành”

Đây là ca khúc nằm trong album “Xưa” của Masew, phát hành năm 2025, nay sẽ được Bảo Anh khoác lên tấm áo mới. Bài hát mang màu sắc giao thoa giữa chất liệu dân gian và âm nhạc hiện đại, khai thác hình tượng người phụ nữ “nghiêng nước nghiêng thành” nhưng không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp ngoại hình. Đằng sau nhan sắc được ngợi ca là những câu chuyện về duyên phận, tình yêu và mong muốn tìm kiếm một tình cảm chân thành.

Bảo Anh trong MV "Nghiêng nước nghiêng thành" của "Chị chị Em em 3"

Chính tinh thần này tạo nên sự kết nối với “Chị chị Em em 3” - bộ phim xoay quanh những người phụ nữ với vẻ đẹp, cá tính và những lựa chọn riêng. Để đưa ca khúc vào bộ phim, ê-kíp đã thực hiện một phiên bản mới với sự tham gia của Bảo Anh, mang đến màu sắc khác cho bài hát vốn đã được khán giả biết đến.

Bảo Anh chia sẻ: “Tôi thích ‘Nghiêng nước nghiêng thành’ vì bài hát có một chất liệu rất Việt. Khi tham gia phiên bản dành cho “Chị chị Em em 3”, tôi thấy thú vị vì hình ảnh người phụ nữ trong ca khúc có sự kết nối với tinh thần của bộ phim. Tôi hy vọng phiên bản mới vẫn giữ được cái duyên của bài hát, đồng thời mang đến một cảm xúc khác khi đây là lần đầu khán giả nghe Bảo Anh thử sức với dòng dân gian Bắc Bộ”.

“Em xinh nghiêng nước nghiêng thành trời ban cho nhan sắc” - câu hát mở đầu gợi lên hình ảnh một giai nhân, nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy vẫn là một người phụ nữ đi tìm tình yêu và sự chân thành. Đến câu hát “đổi bằng những quan tâm yêu thương thật thà”, mong muốn ấy càng được nhấn rõ, tạo nên điểm chạm với tinh thần của “Chị chị Em em 3”, nơi vẻ đẹp, tình yêu, danh phận và những lựa chọn của người phụ nữ không bao giờ chỉ có một lớp nghĩa.

Với Masew, việc “Nghiêng nước nghiêng thành” tiếp tục được làm mới trong một dự án điện ảnh cũng mở ra một đời sống khác cho ca khúc: “Tôi nghĩ điểm thú vị của ‘Nghiêng nước nghiêng thành’ là bài hát vốn có sẵn chất liệu văn hóa Việt nhưng vẫn có không gian để phát triển theo những cách khác nhau. Khi kết hợp cùng “Chị chị Em em 3”, ca khúc có thêm một lớp hình ảnh và câu chuyện mới. Tôi rất thích cách ê-kíp giữ tinh thần của bài hát nhưng đồng thời tạo ra màu sắc riêng cho phiên bản lần này”.

Việc đầu tư vào sản phẩm âm nhạc cũng là một phần trong cách ê-kíp xây dựng màu sắc cho bộ phim “Chị chị Em em 3”. Nhà sản xuất Will Vũ bày tỏ: “Âm nhạc luôn là một phần quan trọng trong “Chị chị Em em 3”. Với ‘Nghiêng nước nghiêng thành’, chúng tôi muốn đầu tư nhiều hơn cho phần nghe để ca khúc không chỉ xuất hiện trong phim mà còn có đời sống riêng bên ngoài màn ảnh. Đồng thời, phần hình ảnh của MV cũng được chăm chút để giữ sự kết nối với tinh thần và màu sắc của tác phẩm”.

Với những thông tin đã được hé lộ, “Chị chị Em em 3” đang cho thấy sự đầu tư đồng bộ ở cả phần nghe lẫn phần nhìn. Từ hình tượng tiểu thư kiêu kỳ của Kỳ Duyên, sự xuất hiện của Steven Nguyễn và Quốc Anh cho đến MV “Nghiêng nước nghiêng thành” với Bảo Anh, dự án đang từng bước hé lộ cách ê-kíp xây dựng một thế giới điện ảnh giàu màu sắc. Những thông tin đầu tiên này cũng mới chỉ hé lộ một phần diện mạo của dự án, hứa hẹn còn nhiều bất ngờ trong các thông tin tiếp theo trước khi phim ra mắt vào ngày 16/10 năm nay.