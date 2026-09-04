Lễ hội "Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài" năm 2026 kéo dài gần 1 tháng

ANTD.VN - Lễ hội "Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài" năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 29 - 8 đến ngày 26 - 9, với chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch, kinh tế đêm.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là hội thi và diễu hành mô hình đèn Trung thu với sự tham gia của toàn bộ 25 tổ dân phố trên địa bàn. Bên cạnh đó, Lễ hội Trung thu năm nay còn được tổ chức với quy mô lớn, với nhiều hoạt động kéo dài gần 1 tháng.

Mở đầu là hội chợ "Vui Tết Trung thu 2026" tại quảng trường phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, quy tụ nhiều gian hàng giới thiệu bánh Trung thu, sản phẩm OCOP, đồ chơi truyền thống, ẩm thực, trải nghiệm làm đèn lồng, làm bánh, nặn tò he, cùng các chương trình biểu diễn lân - sư - rồng phục vụ nhân dân và du khách.

Tiếp đó là 2 đợt thi diễu hành mô hình đèn Trung thu vào các ngày 5-9 và 12-9, trước khi diễn ra chương trình "Đêm trăng Làng cổ" tại Đường Lâm vào ngày 19-9.

Lễ hội "Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài" 2023

Cao điểm của chuỗi hoạt động sẽ là chương trình nghệ thuật "Đêm hội Trăng rằm - Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài" vào tối 26-9 (tức ngày 16-8 âm lịch), với sự tham gia diễu hành của đầy đủ 25 tổ dân phố, kết hợp trao giải hội thi mô hình đèn Trung thu, trao quà cho thiếu nhi, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, Ban Tổ chức còn triển khai nhiều sân chơi tương tác trên nền tảng số như bình chọn mô hình đèn đẹp, bình chọn ảnh đẹp về Sơn Tây xứ Đoài, cuộc thi sáng tác video, clip giới thiệu quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Sơn Tây tới đông đảo người dân và du khách.