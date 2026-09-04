Tập 4 Sao Nhập Ngũ 2026: Tuấn Dương vượt qua giới hạn thể lực, cùng Thúy Ngân giành điểm số ấn tượng

ANTD.VN - Trong tập 4 Sao Nhập Ngũ 2026, Erik gây chú ý với sự cố báo thức “dở khóc dở cười”, Thúy Ngân cùng Tuấn Dương bứt phá ở bài thi bắn súng Tavor C, trong khi dàn nghệ sĩ vỡ òa cảm xúc khi lần đầu đặt chân tới Quân cảng Cam Ranh (Lữ đoàn 162).

Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 bắt đầu ngày mới bằng tiếng còi báo thức đúng giờ theo chuẩn tác phong trong quân ngũ. Lo sợ bị phạt vì tập trung muộn, ca sĩ Erik vội vàng chạy ra sân với khuôn mặt vẫn phủ đầy bọt sữa rửa mặt. Chứng kiến hình ảnh này của nam ca sĩ, Châu Bùi, Văn Mai Hương và Minh Trang dù chật vật nhịn cười vẫn phải báo cáo sự việc với chỉ huy.

Bày tỏ về sự cố này, Quốc Trường dí dỏm tiết lộ: "Không có chuyện ngủ nướng dù chỉ 5-10 giây. Vừa mở mắt ra đã thấy Erik mặt toàn xà bông, em ấy sợ ra muộn bị kỷ luật nên lao thẳng ra luôn, hoàn toàn là tình huống thật!".

Lo sợ bị phạt vì tập trung muộn, ca sĩ Erik vội vàng chạy ra sân với khuôn mặt vẫn phủ đầy bọt sữa rửa mặt.

Trong bữa sáng, dàn tân binh tiếp tục có những trải nghiệm khác biệt so với cuộc sống thường ngày. Quốc Trường hào hứng thưởng thức suất ăn, trong khi Văn Mai Hương thừa nhận môi trường kỷ luật giúp cô gạt bỏ sự cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Với Tuấn Dương, anh cho biết đây là lần đầu bản thân có một bữa sáng đầy đủ rau và thịt.

Sau đó, bài chạy việt dã 3 km trở thành thử thách lớn đối với thể lực của các tân binh. Vốn có thói quen thức khuya đến 4h30 sáng, Tuấn Dương nhanh chóng rơi vào trạng thái kiệt sức và phải xin rời hàng vì cảm giác “oxy không vô nổi”. Tuy nhiên, anh nhanh chóng trở lại đội hình, quyết tâm vượt qua giới hạn của bản thân.

Bài chạy việt dã 3 km trở thành thử thách lớn đối với thể lực của các tân binh.

Tại hội thao bắn súng tiểu liên Tavor C, Thúy Ngân chủ động chọn Tuấn Dương làm đồng đội dù nam diễn viên liên tục thất bại ở những ngày thi trước. Sự tin tưởng của nữ diễn viên trở thành động lực để Tuấn Dương thi đấu quyết tâm hơn.

Các cặp đôi phải mang hòm đạn vượt chướng ngại vật trước khi thực hiện bài bắn vào những mục tiêu nhấp nhô theo sóng biển. Trong khi đội Quốc Trường và Văn Mai Hương gặp sự cố khi súng liên tục bị kẹt đạn, đội Thúy Ngân và Tuấn Dương thể hiện khả năng ngắm bắn chính xác, ghi 21 điểm chạm và vươn lên dẫn đầu. Erik cũng nhận được lời khen từ Đại đội trưởng khi liên tục bắn trúng mục tiêu. Tuy nhiên, do có sự hiểu lầm về quy tắc tính điểm giữa các dải bắn, Ban chỉ huy quyết định cho cả 4 đội hòa chung cuộc nhằm động viên tinh thần thi đua.

Đội Thúy Ngân và Tuấn Dương thể hiện khả năng ngắm bắn chính xác, ghi 21 điểm chạm và vươn lên dẫn đầu.

Đặc biệt tập 4 Sao Nhập Ngũ ấn tượng với hành trình của dàn sao khi tới Quân cảng Cam Ranh thuộc Lữ đoàn 162. Lần đầu đặt chân tới không gian đặc biệt của lực lượng Hải quân, Quốc Trường không giấu được sự xúc động trước khung cảnh hùng vĩ và quy mô tại đây.

Bên cạnh đó, các tân binh còn được chứng kiến màn tranh tài giữa ba đội mẫu Bão Biển, Tia Chớp và Quyết Thắng trong nội dung chèo xuồng. Không khí nhanh chóng trở nên sôi động khi dàn nghệ sĩ chia phe cổ vũ. Phan Mạnh Quỳnh và Quốc Trường nhiệt tình tiếp sức cho Tia Chớp, Minh Trang cổ vũ Quyết Thắng, trong khi Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Châu Bùi và Tuấn Dương đồng thanh hô vang tên Bão Biển.

Màn tranh tài giữa ba đội mẫu Bão Biển, Tia Chớp và Quyết Thắng trong nội dung chèo xuồng.

Dàn nghệ sĩ chia phe cổ vũ cho các đội mẫu Bão Biển, Tia Chớp và Quyết Thắng.

Trước thời tiết chuyển xấu với mây đen và gió lớn, buổi tập kỹ thuật chèo xuồng phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, tiếng hô “Sẵn sàng - Quyết tâm” của dàn sao vang lên giữa giông bão đã trở thành hình ảnh giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần vượt khó và sự trưởng thành của các nghệ sĩ sau những ngày rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

Chương trình 'Sao Nhập Ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng" phát sóng từ ngày 13/8/2026, lúc 20h45 thứ Năm hằng tuần trên kênh QPVN; lúc 21h00 thứ Năm hàng tuần trên HTV7, YouTube và TV360.