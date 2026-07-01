Toyota Việt Nam triệu hồi gần 600 xe sang Land Cruiser Prado để sửa lỗi đồng hồ

ANTD.VN - Toyota Việt Nam vừa phát đi thông báo thực hiện chương trình triệu hồi “cập nhật phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp lô trên xe Toyota Land Cruiser Prado”.

Chương trình được Toyota Việt Nam thực hiện chính thức từ ngày 30/6/2026 tại tất cả các Đại lý Toyota trên toàn quốc.

Theo đó, có 563 chiếc Toyota Land Cruiser Prado có thời gian sản xuất từ 17/7/2024 đến 23/6/2025 nằm trong diện triệu hồi lần này.

Theo Toyota Việt Nam, các xe thuộc diện ảnh hưởng được trang bị đồng hồ táp lô 12,3 inch ở bảng táp lô để hiển thị nhiều thông tin của xe, bao gồm các đèn báo và thông tin cảnh báo khác nhau.

Trong quá trình khởi động, do lỗi phần mềm của đồng hồ, khu vực hiển thị đồ họa 3D trên đồng hồ có thể không hiển thị. Khi hiện tượng này xảy ra, các đèn báo như đèn báo về áp suất dầu động cơ, nhiệt độ nước làm mát, đèn báo sạc cũng như các cảnh báo khác có thể không hiển thị trên cụm đồng hồ.

Toyota triệu hồi gần 600 xế sang Land Cruiser Prado để sửa lỗi đồng hồ

Các khách hàng có xe trong diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo từ các Đại lý Toyota mời mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, xe của khách hàng sẽ được cập nhật lại phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp lô. Thời gian kiểm tra và sửa chữa/ cập nhật dự kiến khoảng 0,9 – 1,6 giờ/xe.

Toyota Việt Nam khuyến cáo khách hàng sở hữu xe trong diện ảnh hưởng của chương trình trên nhanh chóng mang xe tới các Đại lý Toyota trên toàn quốc để được kiểm tra, cập nhật hoàn toàn miễn phí. Để tiết kiệm thời gian chờ đợi, khách hàng có thể chủ động liên hệ với Đại lý để đặt lịch hẹn trước khi mang xe đến kiểm tra.

Với những xe Toyota nhập khẩu không chính hãng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, Đại lý Toyota tiến hành kiểm tra, cập nhật miễn phí cho khách hàng.

Land Cruiser Prado là dòng xe sang của Toyota với giá bán khuyến nghị khoảng 3,5 tỷ đồng chưa bao gồm các loại thuế, phí.