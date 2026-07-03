Hơn 13.600 xe Hyundai Tucson dính lỗi cảnh báo an toàn phải triệu hồi

ANTD.VN -TC Motor - nhà sản xuất và phân phối thương hiệu Hyundai tại Việt Nam vừa phát đi thông báo triển khai chương trình triệu hồi với số lượng lớn dòng xe Hyundai Tucson.

Theo đó, sẽ có tổng cộng 13.620 xe Hyundai Tucson thuộc diện bị ảnh hưởng phải tiến hành triệu hồi nhằm kiểm tra và cập nhật phần mềm hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA).

Được biết, các mẫu xe Hyundai Tucson đã bán bị lỗi được lắp ráp trong nước từ ngày 2/10/2024 đến ngày 2/6/2026 tại nhà máy Hyundai Thành Công (Ninh Bình).

Nguyên nhân triệu hồi được xác định xuất phát từ phần mềm điều khiển camera trước của FCA trên một số xe được cài đặt thông số dự báo nguy cơ va chạm nhạy hơn so với mức tối ưu.

Trong một số tình huống giao thông thực tế, hệ thống có thể phát cảnh báo và kích hoạt phanh sớm hơn dự kiến, ảnh hưởng đến cảm giác vận hành và sự thoải mái của người lái.

Hyundai phải triệu hồi hơn 13.600 xe Tucson tại thị trường Việt Nam để sửa lỗi cảnh báo an toàn

Nhằm khắc phục lỗi này, Hyundai sẽ tiến hành cập nhật phần mềm điều khiển trên các xe bị ảnh hưởng nhằm điều chỉnh các tham số vận hành của hệ thống FCA, giúp chức năng cảnh báo và hỗ trợ phanh hoạt động phù hợp hơn trong điều kiện sử dụng thực tế.

Toàn bộ quá trình kiểm tra và nâng cấp sẽ được thực hiện miễn phí tại các đại lý ủy quyền của TC Motor trên toàn quốc.

Hệ thống FCA trên Hyundai Tucson được thiết kế để theo dõi phương tiện phía trước, đồng thời có khả năng nhận diện xe máy, người đi bộ và người đi xe đạp nhằm đưa ra cảnh báo hoặc hỗ trợ phanh khi cần thiết.

Tính năng này khá phổ biến trên các phiên bản cao của nhóm SUV cỡ C tại Việt Nam. Trong thực tế sử dụng, tính năng phanh khẩn cấp đã góp phần giảm nguy cơ va chạm trong nhiều tình huống bất ngờ.

Tuy nhiên, nếu hệ thống phản ứng quá nhạy, xe có thể phanh đột ngột ngay cả khi chưa xuất hiện nguy cơ rõ ràng, làm tăng khả năng xảy ra va chạm từ phía sau nếu có phương tiện bám sát.

Ngoài Việt Nam, Hyundai Tucson ở nhiều thị trường quốc tế cũng đang bị triệu hồi để khắc phục lỗi liên quan đến FCA. Trong đó, thị trường Mỹ và Canada sẽ có hơn 500.000 xe Tucson và mẫu bán tải Santa Cruz dùng chung khung gầm bị ảnh hưởng, riêng Úc sẽ có gần 36.500 xe liên quan.

Trước đó, ở Việt Nam, Hyundai Tucson cũng bị triệu hồi với 3.741 xe để cập nhật phần mềm điều khiển tín hiệu của đồng hồ táp-lô.

Về doanh số, Hyundai Tucson hiện là một trong hai mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai. Luỹ kế đến hết tháng 5/2026, doanh số xe đạt 3.796 chiếc, xếp thứ 5 trong phân khúc, sau Mazda CX-5, VinFast VF7, Ford Territory, Mitsubishi Destinator. Giá bán các phiên bản của Hyundai Tucson ở thị trường Việt Nam từ 769 triệu đến 989 triệu đồng.