Hà Nội miễn phí xe buýt vào Vành đai 1 trong một năm để thực hiện Vùng phát thải thấp

ANTD.VN -Hà Nội sẽ miễn vé xe buýt trợ giá đối với các chuyến đi trong phạm vi Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027 để thúc đẩy, hỗ trợ người dân khi triển khai Đề án Vùng phát thải thấp.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, bố trí điểm trông giữ phương tiện, bãi trung chuyển, xe đạp công cộng và tăng cường vận tải hành khách công cộng nhằm phục vụ giai đoạn 1 thí điểm Đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1", tạo thuận lợi cho người dân khi di chuyển.

Theo Sở Xây dựng, phạm vi thí điểm được chia thành hai khu vực với các biện pháp tổ chức giao thông khác nhau.

Đối với khu vực 1, gồm không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ và chợ đêm Hoàn Kiếm, thành phố tiếp tục duy trì tổ chức không gian đi bộ như hiện nay. Trong khung giờ từ 19h - 24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, cấm xe mô tô, xe gắn máy và ô tô lưu thông trong khu vực, trừ phương tiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Hà Nội sẽ miễn phí xe buýt vào khu vực Vành đai 1 trong một năm để hỗ trợ người dân khi triển khai Đề án Vùng phát thải thấp

Đối với khu vực 2, bao gồm các tuyến đường bao quanh khu phố cổ và hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ cấm xe ô tô trên 16 chỗ sử dụng nhiên liệu hóa thạch (trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh) hoạt động trong giờ cao điểm, từ 6h - 9h và từ 16h - 19h30 hằng ngày.

Các phương tiện này cũng không được dừng, đỗ trên các tuyến đường bao trong thời gian hạn chế. Đồng thời, thành phố bố trí 4 điểm trung chuyển trên các tuyến Bà Triệu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải và Trần Khánh Dư để phục vụ việc đón, trả khách.

Để đáp ứng nhu cầu gửi xe, Sở Xây dựng đã phối hợp với các địa phương rà soát, bố trí 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện trong và lân cận khu vực Vành đai 1. Bên cạnh đó, 44 trạm xe đạp công cộng với 456 xe được bố trí tại các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam nhằm tăng khả năng kết nối giao thông xanh.

Thành phố cũng dự kiến bố trí 10 bãi đỗ xe trung chuyển (Park and Ride) tại các cửa ngõ như Yên Phụ, Trần Khát Chân, Cầu Giấy, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải và khu vực Công viên Thủ Lệ, khuyến khích người dân gửi xe cá nhân và tiếp tục hành trình bằng phương tiện công cộng.

Nhằm thúc đẩy người dân chuyển sang sử dụng vận tải công cộng, Hà Nội sẽ miễn vé xe buýt trợ giá đối với các chuyến đi trong phạm vi Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027. Hiện khu vực này có 45 tuyến và nhánh tuyến xe buýt hoạt động, gồm 29 tuyến có điểm đầu hoặc điểm cuối trong Vành đai 1 và 16 tuyến đi qua.

Sở Xây dựng giao các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các giải pháp như điều chỉnh hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, tổ chức phân luồng giao thông, rà soát lộ trình xe buýt, triển khai vé điện tử liên thông; đồng thời phối hợp với công an thành phố và UBND các phường hướng dẫn người dân, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và theo dõi để kịp thời điều chỉnh những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 thí điểm Đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội" sẽ được triển khai từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026. Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động lựa chọn lộ trình và phương thức di chuyển phù hợp, góp phần giảm ùn tắc giao thông và cải thiện chất lượng môi trường đô thị.