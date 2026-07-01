Hà Nội lên phương án ứng phó với 141 “điểm đen” úng ngập khi có mưa cực đoan

ANTD.VN -Theo dự báo của Sở Xây dựng, nếu mưa cực đoan trên 100 mm/giờ, Hà Nội dự kiến có tới 141 điểm ngập; khi đó sẽ chuẩn bị 482 bộ biển báo, 102 barie, 148 người hướng dẫn, 54 nhân viên thoát nước, đồng thời huy động lực lượng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương phối hợp điều tiết.

Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp trong năm 2026, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa ban hành phương án tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông và xử lý ngập úng dựa trên các kịch bản mưa cụ thể.

Phương án được xây dựng dựa trên dự báo tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết năm 2026 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và xuất hiện nhiều hiện tượng cực đoan. Mục tiêu đặt ra là đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt; kịp thời cảnh báo tại các khu vực ngập úng; bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng và khắc phục nhanh các sự cố.

Về kịch bản lượng mưa, Ban Duy tu phân chia thành 3 tình huống cụ thể trên các tuyến đường do thành phố quản lý. Với lượng mưa từ 50-70 mm/giờ, dự kiến có khoảng 12 điểm ngập, lực lượng chức năng sẽ bố trí 36 bộ biển báo, 6 barie và 10 người hướng dẫn giao thông.

Nếu xảy ra mưa cực đoan, Hà Nội xuất hiện khoảng 140 điểm đen ngập úng cần điều tiết giao thông

Nếu lượng mưa đạt 70-100 mm/giờ, số điểm ngập có thể tăng lên 74 điểm, cần huy động 216 bộ biển báo, 46 barie, 61 người điều tiết và 29 nhân viên của đơn vị thoát nước.

Đáng chú ý, ở kịch bản mưa cực đoan trên 100 mm/giờ, Hà Nội dự kiến có tới 141 điểm ngập; khi đó sẽ chuẩn bị 482 bộ biển báo, 102 barie, 148 người hướng dẫn, 54 nhân viên thoát nước, đồng thời huy động lực lượng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương phối hợp điều tiết.

Bên cạnh đó, phương án cũng xây dựng các cấp độ xử lý tương ứng với độ sâu ngập trên mặt đường để hướng dẫn phân luồng. Khi mực nước ngập dưới 10 cm, lực lượng chức năng sẽ cập nhật thông tin lên cơ quan báo chí để cảnh báo. Đối với các điểm ngập từ 10-20 cm, ngoài phát thông tin cảnh báo sẽ lắp đặt biển báo ghi rõ chiều sâu ngập ở hai đầu khu vực.

Nếu mực nước ngập từ 20-30 cm, nhà thầu quản lý đường bộ bố trí lực lượng trực tiếp hướng dẫn, điều tiết giao thông và phối hợp với đơn vị thoát nước xử lý.

Trong trường hợp nước ngập trên 30 cm, các đơn vị phải bố trí đầy đủ barie, biển cấm, biển chỉ hướng, đồng thời huy động Cảnh sát giao thông, Sở Xây dựng, đơn vị quản lý đường bộ, đơn vị thoát nước và chính quyền địa phương phối hợp điều tiết; căn cứ tình hình thực tế, Sở Xây dựng sẽ xem xét ban hành thông báo cấm đường, hạn chế phương tiện hoặc tổ chức phân luồng từ xa.

Để bảo đảm tính kịp thời, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông yêu cầu các nhà thầu quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông và hệ thống thoát nước phải bố trí lực lượng ứng trực từ 5 giờ 30 phút khi xảy ra mưa lớn; trước 6 giờ phải cập nhật hình ảnh, vị trí, chiều sâu ngập và phương án xử lý lên nhóm điều hành "Sự cố giao thông" để phục vụ công tác chỉ đạo.

Đồng thời, các đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với Công an TP Hà Nội, chính quyền địa phương, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố cùng các cơ quan báo chí để cung cấp kịp thời thông tin về tình hình ngập úng, ùn tắc, các tuyến đường hạn chế lưu thông hoặc phân luồng thay thế, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình an toàn.