Bản nâng cấp Ford Ranger với hộp số tự động 10 cấp có gì đặc biệt?

ANTD.VN -Ford Ranger phiên bản mới được hãng nâng cấp lên hộp số tự động 10 cấp kết hợp cùng động cơ dầu 2.0L turbo cải tiến, với xích cam bền bỉ và hệ thống phun nhiên liệu Bosch mới, tối ưu khả năng vận hành, chi phí nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng.

Ford Ranger – chiếc bán tải dẫn đầu phân khúc trong hơn 13 năm vừa được Ford Việt Nam nâng cấp về công nghệ, tiện nghi và khả năng vận hành để tiếp tục giữ vững vị trí tiên phong là dòng xe mạnh mẽ, bền bỉ và đáp ứng nhu cầu đa dạng nhất của người tiêu dùng Việt Nam.

Ranger Wildtrak 2.0L máy dầu turbo với xích cam bền bỉ

Theo đó, Ranger mới có các phiên bản bắt đầu từ XLS 2.0L 4x2 và 4x4, Wildtrak 2.0L, Wildtrak 3.0L V6 và Raptor 3.0L EcoBoost sẵn sàng cho công việc, gia đình hay phiêu lưu.

"Với dải sản phẩm Ranger được nâng cấp, chúng tôi mang đến cho khách hàng Việt Nam nhiều lựa chọn hơn, nhiều công nghệ và tiện nghi hơn, tối ưu khả năng vận hành và các chi phí sở hữu. Ranger không chỉ tiếp tục thiết lập những chuẩn mực mới trong phân khúc, mà còn giúp khách hàng tự tin bứt phá giới hạn và sẵn sàng cho mọi thử thách", ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ.

Với việc nâng cấp lần này, tất cả các phiên bản Ranger đều được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Động cơ dầu 2.0L turbo cũng được cải tiến với xích cam bền bỉ và hệ thống phun nhiên liệu Bosch mới mang lại khả năng vận hành tối ưu, giảm chi phí bảo dưỡng, đồng thời cân bằng giữa tiết kiệm nhiên liệu, sức kéo và độ êm ái trên mọi hành trình.

Ranger Wildtrak 2.0L máy dầu turbo có giá bán khuyến nghị từ 707-776 triệu đồng

Trên phiên bản Ranger XLS, màn hình SYNC 4A được nâng cấp lên 12-inch với Apple CarPlay và Android Auto không dây giúp khoang lái hiện đại và trực quan hơn.

Điều hòa hai vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau vốn chỉ có trên các phiên bản cao cấp hơn, lần đầu được trang bị tiêu chuẩn trên XLS cho phép người lái và hành khách phía trước tùy chỉnh nhiệt độ riêng biệt, đồng thời đảm bảo làm mát toàn bộ khoang xe nhanh và đều hơn.

Ranger Wildtrak được phát triển như một giải pháp di chuyển toàn diện, cân bằng giữa nhu cầu công việc và phong cách sống, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng hiện đại.

Với thiết kế mạnh mẽ, Ranger sở hữu cabin rộng rãi và thoải mái, đồng thời vẫn duy trì khả năng chở tải ấn tượng. Điều này giúp mẫu xe trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong công việc hằng ngày, hay trở thành phương tiện cho gia đình trong các chuyến đi cuối tuần và hoạt động ngoài trời.

Ranger Wildtrak 2.0L turbo với hệ dẫn động 4x4 gài cầu điện và khóa vi sai sau tự động, hệ thống quản lý địa hình giúp chiếc xe vận hành linh hoạt và tiết kiệm dù đi trong phố hay các hành trình dài.

Ranger Wildtrak 3.0L V6 có giá bán khuyến nghị 1,093 tỷ đồng

Phanh đĩa 4 bánh, mâm xe 18-inch thiết kế mới, cảm biến áp suất lốp, ghế chỉnh điện 8 hướng chất liệu da và da lộn với đường khâu chỉ đỏ thể thao, trang bị an toàn 7 túi khí, ổ điện thùng xe 220V, gói Ford Co-Pilot 360 bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và cảnh báo xe cắt ngang khi lùi & tự động phanh… là những tính năng an toàn và tiện nghi luôn vượt trội của Ranger.

Ranger Raptor động cơ xăng EcoBoost 3.0L

Trong khi đó, Wildtrak 3.0L V6 mang đến lựa chọn mạnh mẽ hơn cho những khách hàng tìm kiếm khả năng vận hành vượt trội. Sản sinh công suất 250 PS tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600 Nm trong dải tua 1.750 – 2.250 vòng/phút, hệ truyền động này nâng cao đáng kể khả năng kéo tải và hiệu suất vận hành trong điều kiện khắc nghiệt, phù hợp với các tác vụ nặng, hành trình dài và địa hình phức tạp.

Và gây hứng khởi nhất luôn là Ranger Raptor 3.0L – đến từ gia đình Ford hiệu năng cao với trải nghiệm lái đầy phấn khích.

Tất cả các dòng Ranger của Ford đều được trang bị hộp số 10 cấp

Động cơ xăng EcoBoost 3.0L mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và phản hồi nhạy bén, kết hợp với hệ thống treo trứ danh Fox Sport 2.5 inch nổi tiếng trên các đường đua địa hình tốc độ cao và nội thất được thiết kế giống khoang lái của máy bay chiến đấu để đảm bảo an toàn tối ưu, hệ thống loa B&O và một loạt tiện nghi cao cấp khác đã mang đến vị trí hoàn toàn khác biệt và đại diện phong cách sống đầy cảm hứng của Raptor.

Bảo hành 5 năm hoặc 150.000km với Ranger và Everest

Giá trị của Ranger mới không chỉ nằm ở những nâng cấp vận hành và tiện nghi, mà còn ở trải nghiệm sở hữu toàn diện mà Ford cam kết đặt khách hàng làm trung tâm.

Ford chính thức nâng cấp chính sách bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào tới trước) trên toàn bộ dải Ranger và Everest mới thể hiện cam kết của Ford về chất lượng và độ bền sản phẩm, góp phần mang lại sự an tâm xuyên suốt quá trình sử dụng.

Trong suốt quá trình sở hữu xe, khách hàng luôn được đồng hành bởi đội ngũ Chuyên gia Ford sẵn sàng tư vấn trực tuyến, Ford App cập nhật tình trạng xe, các giải pháp linh hoạt như Dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí, dịch vụ Nhận và giao xe tận nơi, Bảo dưỡng nhanh chuẩn xác giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian…

Các phiên bản Ranger mới sẽ sẵn sàng phục vụ khách hàng từ tháng 7/2026. Giá bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT) áp dụng đến 30/9/2026 cho các phiên bản cụ thể: Ranger XLS 2.0 AT 4x2 có giá 707 triệu đồng; Ranger XLS 2.0 AT 4x4 giá 776 triệu đồng; Ranger Wildtrak 2.0 4x4 giá bán 949 triệu đồng; Ranger Wildtrak 3.0 V6 diesel có giá 1,093 tỷ đồng và Ranger Raptor 3.0 EcoBoost giá 1,448 tỷ đồng.