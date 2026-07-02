Thí điểm lắp đặt đinh phản quang bằng năng lượng mặt trời trên quốc lộ 6

ANTD.VN - Cục Đường bộ Việt Nam đã thí điểm lắp đặt hệ thống đinh phản quang năng lượng mặt trời trên tuyến, đánh dấu thêm một bước ứng dụng công nghệ thông minh nhằm khắc phục những hạn chế của hệ thống báo hiệu đường bộ, nâng cao an toàn giao thông.

Quốc lộ 6 là tuyến huyết mạch kết nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc nhưng điều kiện khai thác phức tạp, nhiều khúc cua tay áo liên tiếp, sương mù dày đặc, mưa trơn và tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm.

Theo Khu Quản lý đường bộ I, đoạn tuyến được lựa chọn thí điểm có bề rộng mặt đường từ 7-9 m, nền đường khoảng 9 m, nằm trên khu vực đèo với nhiều đường cong liên tiếp và độ dốc dọc từ 2-5%.

Đây cũng là khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi. Vào mùa mưa, mặt đường trơn trượt, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị hạn chế đáng kể.

Đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời được lắp đặt thí điểm trên quốc lộ 6

Trong khi đó, hệ thống báo hiệu truyền thống chủ yếu dựa vào khả năng phản xạ ánh sáng từ đèn xe nên hiệu quả nhận diện hướng tuyến tại các khúc cua, vị trí khuất tầm nhìn chưa thực sự tối ưu, gia tăng nguy cơ xảy ra TNGT.

Từ thực tế này, Cục Đường bộ Việt Nam đã quyết định đưa công nghệ mới vào thử nghiệm nhằm bổ sung thêm lớp cảnh báo trực quan, giúp người lái xe nhận biết rõ mép đường, hướng tuyến cũng như các vị trí nguy hiểm từ khoảng cách xa hơn.

Đinh phản quang bằng năng lượng mặt trời được kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro TNGT cho phương tiện

Ngày 1/7, Cục Đường bộ Việt Nam đã cho phép Khu Quản lý đường bộ I thí điểm lắp đặt hệ thống đinh phản quang năng lượng mặt trời trên đoạn Km176+200 - Km176+700, quốc lộ 6, thuộc xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, giải pháp này hướng tới đánh giá hiệu quả của thiết bị giao thông thông minh trong việc tăng cường khả năng cảnh báo, dẫn hướng phương tiện tại các đoạn đường có điều kiện khai thác khó khăn, đặc biệt vào ban đêm hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Khác với đinh phản quang truyền thống chỉ phản xạ ánh sáng từ đèn phương tiện, hệ thống đinh phản quang năng lượng mặt trời có khả năng phát sáng chủ động.

Ban ngày, thiết bị tự hấp thụ và tích trữ năng lượng thông qua tấm pin cảm quang. Khi trời tối hoặc điều kiện ánh sáng yếu, đinh phản quang sẽ tự động phát sáng theo chế độ nhấp nháy, tạo thành dải dẫn hướng liên tục trên mặt đường.

Nhờ đó, người điều khiển phương tiện có thể dễ dàng nhận biết hướng tuyến, đặc biệt tại các vị trí đường cong, khuất tầm nhìn hoặc khi lưu thông trong điều kiện mưa lớn, sương mù - những yếu tố vốn là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường đèo miền núi.

Việc ứng dụng công nghệ phát sáng chủ động được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng quan sát, hỗ trợ lái xe xử lý tình huống kịp thời, từ đó giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông.