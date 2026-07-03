Vùng phát thải thấp trong vành đai 1: Khuyến khích giáo viên, học sinh đi bộ hoặc xe đạp

ANTD.VN - Tại vùng phát thải thấp trong vành đai 1, UBND TP Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vận động học sinh, giáo viên, phụ huynh ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi bộ, xe đạp...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Công văn số 3203/UBND-NNMT ngày 02/7/2026 về việc triển khai thực hiện Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình quan trắc, giám sát chất lượng môi trường không khí.

Sở Xây dựng được giao tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; rà soát, đề xuất phương án tổ chức giao thông, hạ tầng điểm dừng, điểm đỗ, trạm sạc và các điều kiện hạ tầng phục vụ phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Cùng đó, thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm...

Công an Thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Sở Công Thương hướng dẫn lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin tại các cây xăng theo mô hình trạm tiếp nhiên liệu đa mục tiêu, bảo đảm phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên về bảo vệ môi trường không khí, giao thông xanh và thực hiện vùng phát thải thấp.

Đặc biệt, vận động học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên và phụ huynh ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phương tiện sử dụng năng lượng sạch, đi bộ, xe đạp phù hợp với điều kiện thực tế.

Khuyến khích xây dựng và nhân rộng các mô hình “Trường học xanh - giao thông xanh”, ngày đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng; biểu dương, nhân rộng các mô hình, sáng kiến có hiệu quả.

UBND các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Tây Hồ, Hai Bà Trưng được yêu cầu tổ chức rà soát, đề xuất các vị trí (lòng đường, vỉa hè, khu đất trống) trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp đủ điều kiện để tổ chức trông giữ phương tiện, điểm đỗ xe phục vụ trung chuyển hành khách kết nối với phương tiện vận tải công cộng (xe buýt, đường sắt) đảm bảo thuận tiện cho hoạt động trung chuyển cho người dân vào khu vực Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1…