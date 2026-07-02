Hà Nội điều chỉnh, mở các tuyến buýt mới và rà soát chuyển đổi xe buýt điện ở vùng phát thải thấp

ANTD.VN - Hà Nội sẽ tổ chức chuyển đổi phương tiện sang xe buýt điện; rà soát, điều chỉnh các tuyến buýt hiện hữu hoặc mở tuyến mới để phù hợp với lộ trình thực hiện đề án Vùng phát thải thấp.

Trạm trung chuyển xe buýt Long Biên

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn ngày 1-7-2026 về việc phương án điều chỉnh, tăng cường các tuyến buýt phục vụ theo lộ trình thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương đối với đề xuất phương án điều chỉnh các tuyến buýt của Sở Xây dựng; giao Sở Xây dựng chủ động rà soát, điều chỉnh các tuyến buýt hiện hữu, tổ chức chuyển đổi phương tiện theo thẩm quyền; bảo đảm tiến độ, phù hợp điều kiện hạ tầng, tổ chức giao thông, không làm gián đoạn hoạt động vận tải hành khách công cộng; thường xuyên nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là tỷ lệ đúng giờ của xe buýt.

Đồng thời, Sở Xây dựng căn cứ loại hình phương tiện xe buýt điện sử dụng, áp dụng định mức, đơn giá tương ứng đã được UBND Thành phố ban hành để thực hiện theo quy định, bảo đảm tiến độ chuyển đổi phương tiện, phù hợp Đề án Vùng phát thải thấp.

Đối với đề xuất phương án mở mới các tuyến buýt, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, tiến hành rà soát, đánh giá kỹ sự cần thiết, nhu cầu đi lại, phạm vi phục vụ, khả năng cân đối kinh phí trợ giá và hiệu quả kinh tế - xã hội đối với từng tuyến buýt đề xuất mở mới; bảo đảm không trùng lặp, lãng phí.

Sở Tài chính được giao phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình rà soát phương án mở mới các tuyến buýt và khả năng cân đối ngân sách; bảo đảm sử dụng ngân sách thành phố tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, từ ngày 1-7-2026, Hà Nội chính thức điều chỉnh lộ trình hoạt động của 4 tuyến xe buýt gồm 04, 23, 31 và 146 nhằm phục vụ việc thí điểm Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1. Việc điều chỉnh được áp dụng từ 19h thứ Sáu đến 24h Chủ nhật hằng tuần. Cụ thể:

Tuyến buýt số 04 (Long Biên - Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở 2) được điều chỉnh theo lộ trình: Long Biên - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Trần Hưng Đạo - Lò Đúc - Kim Ngưu - Tam Trinh - Lĩnh Nam - Pháp Vân - Ngọc Hồi và ngược lại.

Tuyến buýt số 23 (Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Công Trứ) được tổ chức lại hành trình qua các tuyến phố trung tâm như Phố Huế, Đại Cồ Việt, Giải Phóng, Tây Sơn, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Phùng Hưng, Phan Đình Phùng, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Hưng Đạo trước khi quay đầu về điểm xuất phát.

Tuyến buýt số 31 (Đại học Bách khoa - Chèm), lộ trình mới đi qua các tuyến Lê Thanh Nghị, Đại Cồ Việt, Phố Huế, Trần Hưng Đạo, Trần Nhật Duật, điểm trung chuyển Long Biên, Yên Phụ, Âu Cơ, An Dương Vương, Đông Ngạc, Thụy Phương, Đức Thắng đến Chèm (Đại học Mỏ) và ngược lại.

Tuyến buýt số 146 (Hào Nam - Phù Đổng) được điều chỉnh theo hướng Hào Nam - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo - Trần Nhật Duật - cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Ngô Gia Tự - cầu Đuống - Phù Đổng. Chiều về đi theo lộ trình ngược lại qua cầu Chương Dương - Tràng Tiền - Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ - Kim Mã - Giảng Võ.