Yêu cầu xử lý nhà thầu chậm tiến độ tại dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ- Mai Sơn

ANTD.VN -Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư) bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, trong đó có việc xem xét giải pháp xử lý nhà thầu chậm.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình được đề nghị chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ tiến độ triển khai, sớm hoàn thành các khối lượng công việc còn lại (khoảng 10.000 tấn bê tông nhựa các loại, hoàn thiện dải phân cách giữa, sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo...), có giải pháp xử lý kịp thời trong trường hợp nhà thầu chậm tiến độ.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị chủ đầu tư kiểm tra, rà soát, đánh giá và báo cáo Bộ về tiến độ hoàn thành công trình của nhà thầu so với các mốc tiến độ cam kết rút ngắn tại thời điểm điều chỉnh giải pháp kỹ thuật xử lý nền đất yếu nhằm làm rõ hiệu quả của việc rút ngắn tiến độ thi công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tiến độ mở rộng cao tốc Cao Bồ- Mai Sơn rất chậm, Bộ Xây dựng yêu cầu xem xét xử lý nhà thầu

Chủ đầu tư cũng được giao đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán, hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu để sớm tổ chức thi công các hạng mục thuộc hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng, kiểm soát tải trọng xe, bảo đảm hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 30/9/2026.

Cùng đó là hoàn thiện hồ sơ bổ sung đơn nguyên cầu vượt ngang tại nút giao Khánh Hòa để trình Bộ Xây dựng phê duyệt trong tháng 6/2026; Khẩn trương triển khai công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán đối với đơn nguyên cầu vượt ngang này để sớm triển khai thi công, hoàn thành trong năm 2027.

"Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công các hạng mục công trình, tiếp tục thực hiện công tác quan trắc, theo dõi lún tại các đoạn tuyến xử lý nền đất yếu để kịp thời phát hiện và xử lý những nội dung phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền; nghiên cứu, điều chỉnh giải pháp thi công hoàn thiện dải phân cách giữa (nếu cần thiết), bảo đảm tiến độ, chất lượng", văn bản nêu.

Trước đó, báo cáo Bộ Xây dựng tình hình triển khai dự án mở rộng tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, hiện, tiến độ thi công phần nền, mặt đường và các công trình trên tuyến cơ bản đáp ứng kế hoạch yêu cầu.

Tuy vậy, tiến độ triển khai các công trình thuộc hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí và hệ thống kiểm soát tải trọng xe và tiến độ triển khai công trình cầu vượt ngang bổ sung tại nút giao Khánh Hòa bị chậm.

Đặc biệt, tiến độ giải ngân đến điểm hiện tại quá chậm so với kế hoạch. Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay mới thực hiện giải ngân đạt hơn 7% kế hoạch năm.

Dự án mở rộng cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn có tổng chiều dài hơn 15km, tổng mức đầu tư hơn 1.875 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Theo phương án được duyệt, tuyến cao tốc sẽ được mở rộng từ 4 làn xe phân kỳ lên quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 100 - 120km/h.