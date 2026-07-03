Mẫu sedan hạng sang của Toyota giảm sâu giá bán bản HEV

ANTD.VN - Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố mức giá bán lẻ mới của phiên bản Camry HEV Premium (đã bao gồm 10% VAT), áp dụng cho các xe xuất hóa đơn từ ngày 1/7/2026.

Việc điều chỉnh giá bán theo TMV nhằm tạo điều kiện để nhiều khách hàng có cơ hội tiếp cận công nghệ Hybrid Electric tiên tiến của Toyota.

Bên cạnh việc điều chỉnh giá bán, TMV cũng cập nhật tên tiếp thị của hai phiên bản thuộc dòng xe Camry Hybrid Electric nhằm đồng bộ hóa danh mục sản phẩm và phản ánh rõ hơn định vị cao cấp của mẫu sedan hàng đầu của Toyota.

Theo đó Camry HEV MID CE được đổi tên thành Camry HEV Premium; Camry HEV TOP CE được đổi tên thành Camry HEV Luxury.

Toyota Camry HEV Premium vừa được hãng giảm giá bán đến 140 triệu đồng

TMV cho rằng, tên tiếp thị mới được xây dựng theo hướng giúp khách hàng dễ dàng nhận diện các cấp độ sản phẩm trong dải Camry Hybrid Electric, đồng thời thể hiện rõ hơn những giá trị về sự tinh tế, tiện nghi và trải nghiệm cao cấp mà mỗi phiên bản mang lại.

Từ đầu tháng 7, giá bán đối với Camry HEV Premium từ 1,320 tỷ đồng, giảm 140 triệu đồng; bản Camry HEV Luxury giá bán từ 1,460 tỷ đồng, giá bán này không thay đổi do đã điều chỉnh từ tháng 6/2026.

Việc điều chỉnh giá bán cùng với cập nhật tên tiếp thị của Camry bản HEV được TMV kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của dòng xe, đồng thời mang công nghệ Hybrid Electric đến gần hơn với đông đảo khách hàng Việt Nam.

Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam, Toyota Camry đã khẳng định vị thế là một trong những mẫu sedan hạng D được khách hàng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng, độ bền và giá trị sử dụng vượt trội.

Tính đến hết tháng 5/2026, đã có hơn 77.400 xe Camry được bàn giao tới khách hàng trên toàn quốc, trong đó có hơn 3.100 xe Camry Hybrid Electric, cho thấy sự đón nhận ngày càng tích cực của khách hàng đối với công nghệ Hybrid Electric của Toyota.

Hiện nay, trên danh mục sản phẩm của Toyota Việt Nam cũng đã không còn Camry bản xăng và người tiêu dùng cho rằng, Toyota Việt Nam đã âm thầm khai tử dòng xe này tại thị trường Việt để dồn sức cho dòng HEV.