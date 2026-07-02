Công bố tình huống về thiên tai trên quốc lộ 6 qua Sơn La và Điện Biên

ANTD.VN - Bộ Xây dựng có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại nhiều vị trí trên quốc lộ 6, thuộc địa bàn hai tỉnh Sơn La và Điện Biên.

Theo Bộ Xây dựng tại nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ 6 qua Sơn La và Điện Biên bị hư hỏng do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 21 - 25/5/2026. Trong thời gian này, khu vực Sơn La và Điện Biên liên tục xảy ra mưa lớn kèm dông, lốc, sét và mưa đá theo cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn, gây hư hỏng nhiều đoạn trên quốc lộ 6, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Để bảo đảm an toàn giao thông và sớm khôi phục kết cấu hạ tầng bị hư hỏng, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Quốc lộ 6 qua Sơn La và Điện Biên nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng

Cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ I được giao rà soát, kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất giải pháp sửa chữa và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai. Sau khi hoàn thành, Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung báo cáo thiệt hại. Đồng thời, giao Vụ Vận tải và An toàn giao thông theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai, bảo đảm công tác khắc phục được thực hiện khẩn trương, đúng quy định và hiệu quả.