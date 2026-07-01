Từ ngày 15/8, xe ô tô không kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách thu tiền bị phạt tới 14 triệu đồng

ANTD.VN -Từ ngày 15/8, xe ô tô không kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách thu tiền, xe hợp đồng bán vé nhận khách ngoài hợp đồng sẽ bị áp dụng mức phạt khá nặng.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ 15/8/2026.

Tại Điều 7 Nghị định này, Bộ Công an đã bổ sung khoản 8a vào Điều 20 với quy định “phạt tiền từ 12-14 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe.”

Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại Nghị định 168/2024, hành vi sử dụng xe ô tô không kinh doanh vận tải để chở người thu tiền chưa được quy định thành một hành vi xử phạt riêng với mức phạt cụ thể đối với người điều khiển phương tiện.

Như vậy, Nghị định 238/2026 đã mở rộng phạm vi xử phạt đối với các trường hợp sử dụng xe cá nhân để hoạt động vận tải trá hình như xe ghép, xe tiện chuyến, xe chở khách có thu tiền, xe nhận đặt chỗ, xe ký hợp đồng vận chuyển hành khách. Không chỉ bị phạt tiền, cá nhân vi phạm còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe .

Ngoài nội dung trên, Nghị định 238/2026 còn nêu rõ, xe hợp đồng bán vé, nhận khách ngoài hợp đồng đã ký sẽ bị phạt đến 24 triệu đồng.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 238/2026 đã bổ sung điểm d khoản 8 Điều 26 liên quan đến hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, theo đó mức phạt 10 - 12 triệu đối với cá nhân, từ 20 - 24 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải áp dụng thêm với hành vi “sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng mà xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe ngoài hợp đồng đã ký kết hoặc bán vé, thu tiền ngoài hợp đồng đã ký kết; ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau”.

Trong khi đó, quy định hiện hành tại khoản 8 Điều 26 Nghị định 168/2024 chỉ quy định, mức phạt tiền từ 10-12 triệu đồng đối với cá nhân, từ từ 20-24 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau:

Không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe theo quy định hoặc có tổ chức khám nhưng không đầy đủ các nội dung theo quy định; Vi phạm quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên; Sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải để đón, trả khách; nhận, trả hàng trên đường cao tốc.

Như vậy, từ ngày 15/8, đơn vị kinh doanh vận tải có thể bị xử phạt đến 24 triệu đồng nếu xác nhận đặt chỗ cho hành khách ngoài hợp đồng đã ký; Bán vé, thu tiền ngoài hợp đồng; Ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ nhiều hành khách khác nhau….