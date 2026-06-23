Messi phá sâu kỷ lục World Cup

ANTD.VN - Lionel Messi tiếp tục biến World Cup 2026 thành sân khấu của riêng mình. Trong chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo ở lượt trận thứ hai bảng J rạng sáng 23-6, đội trưởng Albiceleste ghi cả 2 bàn, giúp nhà đương kim vô địch sớm giành vé vào vòng knock-out, đồng thời lập nhiều kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Hai bàn của Messi vào lưới Áo được ghi ở các phút 38 và 90+5. Dù bỏ lỡ một quả phạt đền ở phút 9, màn trình diễn của Messi vẫn đủ để đưa tên anh xuất hiện nổi bật nhất World Cup 2026 ngày hôm nay.

Messi tiếp tục bay cao ở World Cup 2026

Với cú đúp này, Messi đã nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên con số 18. Thành tích này giúp siêu sao người Argentina chính thức vượt qua kỷ lục gia Miroslav Klose (16 bàn) để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu.

Đây là cột mốc đặc biệt bởi kỷ lục của huyền thoại người Đức từng được xem là rất khó bị xô đổ. Tuy nhiên, bằng sự bền bỉ đáng kinh ngạc ở tuổi 39, Messi đã làm được điều mà rất ít người nghĩ tới chỉ vài năm trước.

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Không chỉ phá kỷ lục ghi bàn, đội trưởng Argentina còn cân bằng thành tích tồn tại nhiều thập kỷ của Just Fontaine và Jairzinho khi ghi bàn trong 6 trận World Cup liên tiếp.

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Chuỗi trận ấn tượng ấy bắt đầu từ vòng 1/8 World Cup 2022 trước Australia, sau đó kéo dài qua các trận gặp Hà Lan, Croatia và Pháp. Bước sang World Cup 2026, Messi tiếp tục nổ súng bằng cú hat-trick vào lưới Algeria trước khi ghi thêm hai bàn thắng vào lưới Áo.

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Chỉ sau hai lượt trận, chủ nhân 8 Quả bóng vàng đã có 5 bàn thắng và là tác giả toàn bộ số pha lập công của Argentina tại giải đấu năm nay. Anh cũng tiếp tục được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, nâng tổng số lần nhận giải này tại World Cup lên con số 12 - một kỷ lục khác chưa ai tiệm cận.

Lịch sử World Cup khắc tên Lionel Messi

Một thống kê đáng chú ý cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của siêu sao người Argentina. Sau hai lượt trận vòng bảng, riêng Messi đã ghi nhiều bàn thắng hơn thành tích của 40 trong tổng số 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026.

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Tuy nhiên, trận đấu với Áo cũng để lại một dấu ấn không mong muốn. Với pha 11m hỏng, Messi cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup đá hỏng tới ba quả penalty. Trước đó, anh từng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm 11m trong các trận gặp Iceland năm 2018 và Ba Lan năm 2022.

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Dẫu vậy, kỷ lục buồn ấy không thể làm lu mờ màn trình diễn xuất sắc của thủ quân Argentina. Trong 10 trận World Cup gần nhất, Messi đã trực tiếp tham gia vào 18 bàn thắng của Albiceleste với 14 pha lập công và 4 đường kiến tạo. Con số đó đã nói lên tất cả về tầm ảnh hưởng và vai trò không thể thay thế của M10 ở đội tuyển xứ Tango.

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