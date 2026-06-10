ANTD.VN - Trong trận giao hữu cuối cùng trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup, Lionel Messi góp một bàn thắng giúp đội nhà đánh bại Iceland 3-0 trên đất Mỹ, xua tan những lo ngại về tình trạng thể lực của mình.

Do gặp vấn đề ở gân kheo trong màu áo CLB, Messi không góp mặt ở trận giao hữu thắng Honduras 2-0 hôm 6-6. Điều đó khiến không ít người hâm mộ lo ngại ngôi sao 38 tuổi có thể chưa đạt trạng thái tốt nhất trước thềm World Cup.

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Tuy nhiên, HLV Lionel Scaloni đã mang đến câu trả lời tích cực ở trận giao hữu với Iceland sáng 10-6, theo giờ Việt Nam. Messi được cất trên băng ghế dự bị và chỉ vào sân ở phút 69 thay Giuliano Simeone. Chỉ ba phút sau, anh đã ghi tên mình lên bảng tỉ số nhờ quả 11m, nâng cách biệt lên 2-0.

Messi ghi bàn, ĐKVĐ Argentina thắng đậm trước thềm World Cup 2026

Đó là bàn thắng thứ 117 của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiếp tục củng cố vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina.

Thành tích này hiện chỉ còn kém kỷ lục ghi 143 bàn ở cấp độ đội tuyển quốc gia của Cristiano Ronaldo.

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Quan trọng hơn, pha lập công ấy cho thấy Messi đã sẵn sàng về mặt thể lực để bước vào chiến dịch World Cup mới cùng Albiceleste.

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Chiến thắng trước Iceland giúp Argentina nối dài chuỗi toàn thắng lên con số sáu kể từ tháng 10-2025. Quan trọng hơn, HLV Scaloni đã nhận được điều ông mong muốn nhất: các trụ cột đạt trạng thái tốt, những phương án dự phòng thể hiện tích cực và Messi trở lại ghi bàn ngay trong lần tái xuất.

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Nhà đương kim vô địch thế giới sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ cúp vàng bằng cuộc chạm trán Algeria ngày 16-6 ở bảng J. Sau đó, Messi cùng đồng đội lần lượt đối đầu Áo vào ngày 22-6 và Jordan ngày 27-6.