ANTD.VN - Ít ngày trước khi bước vào hành trình tại World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha đã nhận được nguồn động viên tinh thần đặc biệt từ Tổng thống Antonio Jose Seguro.

Trong buổi gặp mặt toàn đội tại Trung tâm bóng đá quốc gia ở ngoại ô Lisbon ngày 8-6, Tổng thống Antonio Jose Seguro đã trực tiếp trao quốc kỳ cho đội trưởng Cristiano Ronaldo, gửi gắm niềm tin rằng thế hệ cầu thủ hiện tại có thể hoàn thành giấc mơ còn dang dở của bóng đá Bồ Đào Nha: chinh phục chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Tổng thống Bồ Đào Nha "giao nhiệm vụ" vô địch World Cup 2026 cho Ronaldo và đồng đội

Trước sự hiện diện của ban huấn luyện, các cầu thủ và quan chức Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, Tổng thống Seguro khẳng định cả đất nước đang dõi theo từng bước chân của đội tuyển trên hành trình tới Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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Ông nhấn mạnh người dân Bồ Đào Nha đặt rất nhiều kỳ vọng vào tập thể hiện tại, đồng thời mong muốn các cầu thủ thi đấu bằng tất cả khát vọng, tinh thần chiến đấu và niềm tự hào dân tộc. "Cả đất nước đều tin tưởng các bạn. Hãy cho chúng tôi quyền được mơ ước và mang về chiếc cúp còn thiếu", ông Seguro phát biểu.

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Khoảnh khắc đáng chú ý nhất của buổi lễ là khi Tổng thống trao lá quốc kỳ Bồ Đào Nha cho Cristiano Ronaldo. Hành động mang tính biểu tượng này được xem như sự trao gửi niềm tin của hàng triệu người dân tới đội trưởng của đội tuyển quốc gia.

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Nhà lãnh đạo Bồ Đào Nha cũng gửi gắm mong muốn lá cờ ấy sẽ được tung bay trong niềm vui chiến thắng sau trận chung kết World Cup vào ngày 19-7.

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Bên cạnh khát vọng chinh phục đỉnh cao, Tổng thống Seguro còn kêu gọi các cầu thủ thi đấu với tinh thần đoàn kết, đặt lợi ích tập thể lên trên hết và luôn ghi nhớ trách nhiệm khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia.

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Đặc biệt, ông dành những lời xúc động khi nhắc đến cố tiền đạo Diogo Jota và em trai Andre Silva, những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 3-7-2025. Theo ông, đội tuyển cần bước vào giải đấu với quyết tâm chiến đấu vì màu cờ sắc áo và cả để tưởng nhớ những người đã khuất.

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Về phần mình, HLV Roberto Martinez khẳng định đội tuyển hiểu rõ trách nhiệm đang mang trên vai. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết toàn đội sẽ bước vào World Cup với sự tập trung cao nhất và quyết tâm mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ Bồ Đào Nha trên khắp thế giới.

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Trước khi lên đường sang Mỹ dự World Cup 2026, Ronaldo và các đồng đội còn một trận giao hữu cuối cùng gặp Nigeria vào ngày 10-6.

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Tại vòng bảng World Cup, Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng CHDC Congo, Uzbekistan và Colombia. Đây được xem là bảng đấu tương đối thuận lợi để đại diện bán đảo Iberia hướng tới mục tiêu giành ngôi đầu và tiến sâu vào vòng knock-out.