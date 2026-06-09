World Cup 2026: Tuyển Iran thu hút sự chú ý bằng thông điệp xúc động

ANTD.VN - Trong khi nhiều đội tuyển đặt chân tới World Cup 2026 với mục tiêu chinh phục chiếc cúp vàng danh giá, đội tuyển Iran lại mang theo một thông điệp đặc biệt gắn liền với ký ức đau thương của quê hương.

Khi hạ cánh xuống thành phố Tijuana của Mexico vào cuối tuần qua, các tuyển thủ Iran nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong bộ vest chỉnh tề, trên ngực áo của mỗi thành viên đều xuất hiện một chiếc ghim màu vàng in hashtag "#168".

Tuyển Iran thu hút sự chú ý bằng thông điệp với hashtag #168

Theo truyền thông quốc tế, "168" là biểu tượng tưởng niệm 168 nạn nhân, phần lớn là trẻ em, thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào một trường tiểu học tại thành phố Minab, miền nam Iran hôm 28-2.

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Với đội tuyển Iran, đây không đơn thuần là một chi tiết trang phục. Đó là cách họ mang theo ký ức, sự tiếc thương và lời tri ân dành cho những nạn nhân của thảm kịch khi bước lên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

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Trước ngày lên đường tham dự World Cup 2026, Ủy ban văn hóa World Cup của Iran đã công bố việc đoàn đại biểu và đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu dưới tên gọi "Minab-168". Danh xưng này được lựa chọn như một biểu tượng tưởng niệm những học sinh đã thiệt mạng, đồng thời gửi đi thông điệp đoàn kết của người dân Iran trong thời khắc đau thương.

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Sự xuất hiện của biểu tượng "#168" tại World Cup nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Tuy nhiên, điều đó cũng làm dấy lên những cuộc tranh luận nhất định.

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Theo quy định của FIFA, các cầu thủ không được sử dụng trên trang phục thi đấu những hình ảnh, khẩu hiệu hoặc thông điệp mang yếu tố chính trị. Bởi vậy, việc Iran lựa chọn mang biểu tượng tưởng niệm này đến World Cup được đánh giá là vấn đề khá nhạy cảm.

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Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, các tuyển thủ Iran mới chỉ đeo ghim "#168" trên trang phục di chuyển khi đến Mexico. Biểu tượng này chưa xuất hiện trong bất kỳ hoạt động thi đấu chính thức nào nên chưa bị xem là vi phạm quy định của FIFA.

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Giới quan sát nhận định khả năng biểu tượng này xuất hiện trên sân đấu là không cao, nếu FIFA đánh giá nó có liên quan tới những nội dung nằm ngoài phạm vi thể thao.

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Không chỉ thu hút sự chú ý bởi câu chuyện phía sau biểu tượng "#168", hành trình chuẩn bị cho World Cup 2026 của Iran cũng gặp nhiều trở ngại.

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Ban đầu, đội tuyển Tây Á dự kiến đặt đại bản doanh tại Mỹ để thuận tiện cho việc di chuyển và thi đấu. Tuy nhiên, kế hoạch này không thể thực hiện khi phía Mỹ từ chối tiếp nhận đội bóng. Trước tình thế đó, Liên đoàn bóng đá Iran buộc phải chuyển địa điểm đóng quân sang Mexico.

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Sau đó, Iran tiếp tục đề xuất FIFA cho phép toàn bộ các trận đấu vòng bảng của họ được tổ chức tại Mexico nhằm giảm thiểu những khó khăn về thủ tục và di chuyển. Tuy nhiên, đề nghị này không được cơ quan quản lý bóng đá thế giới chấp thuận.

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Điều đó đồng nghĩa với việc Iran sẽ phải liên tục di chuyển giữa Mexico và Mỹ trong thời gian diễn ra vòng bảng.

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Theo lịch thi đấu, đại diện châu Á sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc chạm trán New Zealand vào ngày 15-6. Sáu ngày sau, họ tiếp tục đối đầu Bỉ tại Inglewood trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Ai Cập tại Seattle vào ngày 26-6.

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Đáng chú ý, một kịch bản đặc biệt hoàn toàn có thể xảy ra ở vòng 1/16. Nếu cùng giành vị trí nhì bảng, Iran và Mỹ sẽ chạm trán nhau vào ngày 4-7 trên sân AT&T Stadium ở Arlington, bang Texas.

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