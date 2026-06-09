ANTD.VN - FIFA vừa công bố những thông tin quan trọng liên quan đến lễ khai mạc World Cup 2026, sự kiện hấp dẫn mở đầu cho Ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Theo thông báo từ FIFA, lễ khai mạc World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 11h30 ngày 11-6 theo giờ địa phương tại Mexico City, tương đương 0h30 ngày 12-6 theo giờ Việt Nam. Chương trình được tổ chức trên sân Estadio Azteca và bắt đầu trước trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi khoảng 90 phút.

World Cup 2026 mở màn hoành tráng với Shakira và dàn sao âm nhạc đình đám

Đây là dấu mốc đặc biệt đối với Azteca, một trong những sân vận động giàu truyền thống nhất lịch sử bóng đá thế giới. Sau các kỳ World Cup 1970 và 1986, sân đấu huyền thoại của Mexico tiếp tục được lựa chọn tổ chức trận mở màn giải đấu năm 2026, trở thành sân vận động đầu tiên ba lần đăng cai trận khai mạc World Cup.

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Sau quá trình nâng cấp và cải tạo phục vụ giải đấu, Azteca hiện có sức chứa gần 88.000 chỗ ngồi. Các nhà tổ chức dự báo toàn bộ số vé sẽ được bán hết khi đây là một trong những sự kiện được chờ đợi nhất năm.

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Theo kế hoạch, lễ khai mạc kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, bao gồm các nghi thức chính thức của FIFA, phần giới thiệu bản sắc văn hóa Mexico và chuỗi tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu dành riêng cho World Cup.

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Tâm điểm của chương trình sẽ là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Shakira. Giọng ca người Colombia được FIFA xác nhận sẽ trình diễn ca khúc chính thức của World Cup 2026 cùng nghệ sĩ Burna Boy.

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Đây không phải lần đầu tiên Shakira đồng hành cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó, nữ ca sĩ từng tạo nên những bản hit gắn liền với ký ức World Cup như Waka Waka hay La La La, những ca khúc đã trở thành biểu tượng với người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.

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Bên cạnh Shakira và Burna Boy, lễ khai mạc còn quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng của làng nhạc Mỹ Latin như J Balvin, Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs và ban nhạc rock huyền thoại Mana.

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Đơn vị sản xuất Balich Wonder Studio cho biết chương trình được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại, nghệ thuật trình diễn quy mô lớn cùng các yếu tố văn hóa truyền thống của Mexico.

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Hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên và tình nguyện viên sẽ tham gia các màn trình diễn được chuẩn bị trong nhiều tháng qua. Đáng chú ý, gần 900 nhân sự hiện đang tham gia công tác sản xuất các sự kiện khai mạc tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mexico, Mỹ và Canada.

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Không chỉ tập trung vào phần biểu diễn trong sân vận động, FIFA còn triển khai nhiều hoạt động tương tác dành cho người hâm mộ. Khán giả được khuyến khích đến sân từ sớm để trải nghiệm các khu vực giải trí, tham gia hoạt động giao lưu và nhiều chương trình đồng hành được bố trí xung quanh sân Azteca trước giờ bóng lăn.

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Các đơn vị tổ chức địa phương cũng đưa ra dự báo đầy ấn tượng, rằng riêng lễ khai mạc và trận đấu đầu tiên của World Cup 2026 có thể thu hút hơn 1 tỷ lượt người theo dõi trên truyền hình cùng các nền tảng kỹ thuật số.

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Với sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu thế giới, sân khấu được đầu tư quy mô lớn cùng bầu không khí cuồng nhiệt tại Azteca, lễ khai mạc World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ mở màn cho một kỳ World Cup đáng nhớ bậc nhất trong lịch sử bóng đá.