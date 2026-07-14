Nữ vũ công Việt Nam được Liên đoàn Dancesport thế giới tôn vinh

ANTD.VN - Từ tấm Huy chương Đồng lịch sử tại giải thế giới đến chức vô địch châu Á trên sân nhà, cùng hành trình vượt qua thử thách để chạm tới vinh quang của vận động viên khiêu vũ thể thao (dancesport) Nguyễn Hoàng Ngọc gây ấn tượng mạnh với Liên đoàn Dancesport thế giới.

Trong bài viết với tiêu đề "Từ những đêm ngủ trên sàn tập đến ngôi vô địch châu Á: Những hy sinh thầm lặng của Nguyễn Hoàng Ngọc", Liên đoàn Dancesport thế giới (WDSF) điểm lại những dấu mốc nổi bật trong sự nghiệp của nữ vận động viên Việt Nam, đồng thời hé lộ nhiều câu chuyện phía sau những thành tích ấn tượng.

Sau khi giành Huy chương Đồng nội dung Solo Latin nữ tại Giải vô địch thế giới tổ chức ở Bremen - Đức cuối tháng 6, Nguyễn Hoàng Ngọc tiếp tục đăng quang tại Giải vô địch châu Á 2026 vừa bế mạc tại TP.HCM hôm 12-7-2026. Thành tích liên tiếp giúp cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật của khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Ngọc gây ấn tượng mạnh khi giành tấm Huy chương Đồng thế giới và Huy chương vàng châu Á chỉ trong 2 tuần

Chia sẻ với WDSF, Hoàng Ngọc cho biết điều khiến cô xúc động nhất sau thành công không chỉ là những tấm huy chương mà còn là cơ hội được biểu diễn trước đông đảo khán giả quê hương.

"Giành Huy chương Đồng thế giới là một cột mốc rất đặc biệt trong sự nghiệp của đôi, nhưng trở về thi đấu trước khán giả Việt Nam mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Khi nghe mọi người cổ vũ, tôi có thêm rất nhiều năng lượng và động lực. Điều đó cũng nhắc tôi rằng luôn có rất nhiều người đã tin tưởng và đồng hành cùng mình. Tôi chỉ muốn cống hiến màn trình diễn tốt nhất để đáp lại sự ủng hộ ấy", cô chia sẻ.

Ngay sau chuỗi giải đấu tại châu Âu, nữ vận động viên gần như không có quãng nghỉ trước khi bước vào giải đấu trên sân nhà. Dù phải đối mặt với sự mệt mỏi do lịch trình di chuyển và thi đấu dày đặc, cô cho biết bản thân luôn cố gắng duy trì sự bình tĩnh và tập trung.

Đối với Hoàng Ngọc, tấm Huy chương Đồng thế giới không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn là kết quả của nhiều năm bền bỉ theo đuổi đam mê và không ngừng tiến về phía trước dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách.

"Có rất nhiều lần tôi phải cân nhắc từng chuyến đi, từng khoản chi chỉ để có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ. Cuộc sống của tôi nhiều năm gần như chỉ xoay quanh việc tập luyện. Có những ngày tôi ở phòng tập từ sáng đến tối, mệt quá thì ngủ luôn tại đó rồi sáng hôm sau lại tiếp tục tập. Cuộc sống của tôi rất đơn giản, chủ yếu là tập luyện, thi đấu và không ngừng cố gắng để tiến bộ hơn mỗi ngày", cô kể.

Theo HLV Khánh Thi, những thành tích mà học trò đạt được hôm nay là kết quả của quá trình nhiều năm rèn luyện nghiêm túc, chấp nhận hy sinh và bền bỉ nỗ lực phía sau ánh hào quang.

"Nữ hoàng" dancesport Khánh Thi cũng là người chăm lo từ việc ăn, ở, tập luyện, thi đấu, học văn hóa cho Hoàng Ngọc ngay từ khi nữ vận động viên này bước chân vào dancesport, năm 13 tuổi.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hoàng Ngọc cho rằng điều quý giá nhất không nằm ở số lượng danh hiệu đạt được mà là sự trưởng thành của bản thân sau mỗi lần đối diện với khó khăn và thất bại.

Sau thành công ở đấu trường thế giới và châu Á, nữ vận động viên khẳng định vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước.

"Tôi tin rằng mỗi thành tích chỉ là khởi đầu của thử thách tiếp theo. Tôi muốn tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, chinh phục thêm nhiều danh hiệu và góp phần đưa khiêu vũ thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới trên đấu trường quốc tế", Hoàng Ngọc bày tỏ.