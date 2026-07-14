Bị loại ở World Cup, Haaland vẫn gây sốt khi xuống máy bay

ANTD.VN - Sau khi cùng tuyển Na Uy dừng bước ở tứ kết World Cup 2026, Erling Haaland tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông. Lần này, điều khiến người hâm mộ chú ý không phải màn trình diễn trên sân cỏ, mà là một món quà lưu niệm vô cùng đặc biệt anh mang theo khi trở về quê nhà.

Giấc mơ chinh phục cúp vàng của Haaland khép lại sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh. Dù vậy, tiền đạo thuộc biên chế Man City vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi đáp chuyến bay về Na Uy.

Haaland gây sốt với món quà đặc biệt sau khi rời World Cup 2026

Điều khiến các ống kính máy ảnh đồng loạt hướng về Haaland khi anh xuống máy bay là chú gấu mèo nhồi bông cầm chai rượu trên tay tiền đạo này. Theo truyền thông Anh, món đồ có giá khoảng 560 bảng Anh, tương đương gần 20 triệu đồng.

Được biết, Haaland mua món quà này tại một cửa hàng đồ cao bồi ở Dallas trong thời gian tham dự World Cup. Không chỉ có chú gấu mèo nhồi bông, chân sút 25 tuổi còn mang về nhiều món đồ đậm chất miền Tây nước Mỹ như mũ cowboy, đôi ủng da, khóa thắt lưng và chiếc áo phông in dòng chữ hài hước: "Y'all can kiss my Dallas".

Hình ảnh Haaland xuất hiện với "chiến lợi phẩm" độc đáo nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ thích thú trước cá tính có phần khác biệt của ngôi sao người Na Uy.

Thực tế, đây không phải lần đầu Haaland khiến công chúng bất ngờ bởi những sở thích khác người. Tiền đạo sinh năm 2000 từng tiết lộ anh thường sử dụng sữa bò tươi chưa tiệt trùng, ăn gan, tim và thận động vật để bổ sung dinh dưỡng. Bên cạnh đó là chế độ tập luyện nghiêm ngặt với khoảng 1.000 lần gập bụng mỗi ngày, kết hợp ngâm nước đá và xông hơi gần như thường xuyên để duy trì thể trạng.

Một thói quen khác cũng từng gây nhiều tranh luận là việc Haaland dán miệng khi ngủ nhằm tập hít thở hoàn toàn bằng mũi với mục tiêu cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Dù Na Uy không thể tiến xa hơn tại World Cup 2026, Haaland vẫn có một giải đấu đáng nhớ. Anh ghi 7 bàn sau 5 trận, khẳng định vị thế của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Ngoài những màn trình diễn trên sân cỏ, cá tính khác biệt cùng những hành động đầy ngẫu hứng của Haaland tiếp tục giúp anh trở thành một trong những ngôi sao được nhắc đến nhiều nhất sau Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.