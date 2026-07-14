Yamal tuyên bố đanh thép trước bán kết World Cup với Pháp

ANTD.VN - Trong khi phần lớn các cầu thủ sẽ chọn nghỉ ngơi trước một trận đấu lớn, Lamine Yamal lại có cách đón sinh nhật tuổi 19 rất riêng. Tài năng trẻ của Tây Ban Nha dành buổi sáng đá bóng cùng bạn bè, sau đó xuất hiện đầy tự tin tại buổi họp báo trước trận bán kết World Cup 2026 gặp Pháp, nơi anh khẳng định mình không hề cảm thấy áp lực.

Ngay khi bước vào phòng họp báo trước trận Pháp vs Tây Ban Nha lúc 2h00 sáng 15-7 (giờ Việt Nam), Yamal lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Ngôi sao của Barcelona kéo nhẹ chiếc áo khoác để khoe sợi dây chuyền vàng trắng to bản đính kim cương. Khi được hỏi đây có phải món quà sinh nhật hay không, Yamal cười và đáp đầy hóm hỉnh: "Không đâu, tôi tự mua nên không thể tính là quà được".

Yamal đầy tự tin trước bán kết World Cup với Pháp

Tiền đạo trẻ tiết lộ mình chưa nhận được nhiều quà trong ngày đặc biệt, nhưng nếu được lựa chọn, điều anh mong muốn nhất là một chuyến đi tới New York. Tuy nhiên, để biến điều đó thành hiện thực, Tây Ban Nha trước tiên phải vượt qua tuyển Pháp ở trận bán kết.

Dù bước vào trận đấu được xem là lớn nhất sự nghiệp, Yamal vẫn giữ sự bình thản đáng kinh ngạc.

"Áp lực à? Không hề", cầu thủ 19 tuổi trả lời ngắn gọn.

Anh cho rằng bóng đá chỉ là một phần của cuộc sống và còn rất nhiều thử thách lớn hơn ngoài sân cỏ.

"Có nhiều điều khó khăn hơn một trận bóng đá. Đây chỉ là một cuộc chơi. Tôi biết mình có thể làm gì và chẳng có lý do gì để lo lắng", Yamal nói.

Buổi sáng sinh nhật của Yamal (13-7) cũng diễn ra đầy không khí gia đình khi anh cùng người đồng đội Víctor Munoz, người có chung ngày sinh, được toàn đội xếp hàng chúc mừng trong buổi tập. Sau cuộc họp báo, kế hoạch tiếp theo của anh khá giản dị: đưa cậu em trai ba tuổi Keyne đi cắt tóc.

Yamal và đồng đội thoải mái trên sân tập trước trận bán kết với Pháp

Dù luôn giữ vẻ vô tư, Yamal hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc đối đầu với tuyển Pháp: "Đây chắc chắn là một trong những trận đấu lớn nhất mà tôi từng góp mặt".

Sau chiến thắng ở tứ kết, Yamal từng khẳng định Tây Ban Nha không hề e ngại tuyển Pháp, thậm chí còn cho rằng đối thủ mới là đội phải dè chừng nhà đương kim vô địch châu Âu. Phát biểu đó nhanh chóng trở thành chủ đề được nhắc lại trước trận bán kết.

"Tôi chỉ trả lời rằng chúng tôi không sợ. Điều đó hoàn toàn bình thường. Chúng tôi là nhà vô địch châu Âu và biết mình cần làm gì. Không cần nói quá nhiều", Yamal khẳng định.

HLV Luis de la Fuente cũng dành nhiều lời động viên cho cậu học trò cưng trong ngày sinh nhật: "Cậu ấy mới 19 tuổi thôi. Điều tôi muốn nói là hãy thư giãn và tận hưởng. Đừng để áp lực xuất hiện. Tôi hy vọng ngày tuyệt vời nhất của Lamine sẽ đến ngay ở trận bán kết hoặc muộn nhất là tại chung kết".

Yamal cũng không giấu tham vọng tỏa sáng. Trước đó, anh đều ghi bàn trong hai lần gặp tuyển Pháp gần nhất, nhưng tại World Cup 2026 mới chỉ có một pha lập công.

"Khi mọi người nói tôi chưa đạt phong độ tốt nhất, điều đó cũng có nghĩa là chẳng ai kỳ vọng quá nhiều vào tôi. Tôi hy vọng ngày mai sẽ là một ngày thật đặc biệt", tiền đạo 19 tuổi nói.

Khép lại buổi họp báo, Yamal nhận được câu hỏi nếu có thể nhắn nhủ với chính mình khi mới 10 tuổi thì sẽ nói gì. Anh mỉm cười và trả lời rất ngắn gọn: "Hãy luôn là chính mình và tận hưởng mọi thứ".

Còn món quà sinh nhật ý nghĩa nhất ở tuổi 19, Yamal khẳng định, không phải chuyến du lịch hay món trang sức đắt tiền, mà chỉ đơn giản là một chiến thắng trước tuyển Pháp để đưa Tây Ban Nha tiến vào trận chung kết World Cup 2026.