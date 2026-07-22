Bệnh viện Đông Đô ghép giác mạc cho 2 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn

ANTD.VN - Hai bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vừa được Bệnh viện Đông Đô hỗ trợ toàn bộ chi phí ghép giác mạc, mở ra cơ hội tìm lại ánh sáng và lan tỏa thông điệp cao đẹp về hiến tặng mô, tạng vì sự sống.

Ngày 20-7, Bệnh viện Đông Đô đã thực hiện hai ca ghép giác mạc cho người bệnh N.T.V.H (34 tuổi) và Đ.H.T (14 tuổi). Đây đều là những trường hợp mắc bệnh lý giác mạc nặng, có hoàn cảnh khó khăn và đã chờ đợi cơ hội ghép giác mạc trong thời gian dài.

Nguồn giác mạc hiến tặng được kết nối và điều phối thông qua Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia. Hai người bệnh được Bệnh viện Đông Đô hỗ trợ toàn bộ chi phí ghép giác mạc. Hai ca phẫu thuật do PGS.TS.BS Hoàng Thị Minh Châu trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp Khoa Mắt, Bệnh viện Đông Đô.

Hai hoàn cảnh khác nhau, cùng chung một hy vọng

Nhiều năm qua, chị N.T.V.H sống chung với tình trạng suy giảm thị lực nghiêm trọng sau chấn thương mắt, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và việc chăm sóc gia đình. Do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, chị chưa có cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp.

Bệnh viện Đông Đô hỗ trợ toàn bộ chi phí ghép giác mạc cho 2 bệnh nhân

Trước ca phẫu thuật, chị N.T.V.H chia sẻ: "Khi biết mình được hỗ trợ chi phí ghép giác mạc, tôi thật sự rất bất ngờ. Trước đây, tôi nghĩ bệnh của mình sẽ phải chấp nhận sống chung vì điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn. Có cơ hội được ghép giác mạc, tôi thấy mình có thêm hy vọng được nhìn rõ hơn và có thể chăm sóc các con tốt hơn".

Trong khi đó, người bệnh Đ.H.T bị suy giảm thị lực nghiêm trọng do bệnh lý giác mạc, ảnh hưởng lớn đến việc học tập và sinh hoạt hằng ngày. Sau nhiều lần thăm khám, em được chỉ định ghép giác mạc. Trước ca phẫu thuật, Đ.H.T bày tỏ: "Em mong sau ca phẫu thuật mình có thể nhìn rõ hơn để học tập tốt hơn và có một cuộc sống bình thường như các bạn. Em muốn được tự tin gặp gỡ bạn bè, không còn mặc cảm hay sợ mọi người xa lánh vì đôi mắt của mình".

Hai trường hợp với mức độ tổn thương khác nhau

Theo PGS.TS.BS Hoàng Thị Minh Châu, người bệnh Đ.H.T mắc giác mạc chóp kèm bệnh lý dị ứng. Việc thường xuyên dụi mắt khiến bệnh tiến triển nhanh hơn, giác mạc ngày càng biến dạng và thị lực suy giảm nghiêm trọng. Khi chỉnh kính không còn giúp cải thiện thị lực, người bệnh được chỉ định ghép giác mạc xuyên. Đây là trường hợp có khả năng phục hồi thị lực khá tốt. Nếu mảnh ghép ổn định và quá trình chăm sóc sau phẫu thuật diễn ra thuận lợi, thị lực của em có thể được cải thiện đáng kể, tạo điều kiện để tiếp tục học tập và sinh hoạt bình thường.

Trường hợp của người bệnh N.T.V.H phức tạp hơn. Nhiều năm trước, chị bị cành cây đâm vào mắt, gây loét giác mạc. Tổn thương sau đó tiến triển nặng, dẫn đến thủng giác mạc, để lại sẹo lớn và gây dính nhiều tổ chức bên trong mắt. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp phát hiện toàn bộ thể thủy tinh đã đục trắng nên phải kết hợp ghép giác mạc và thay thể thủy tinh trong cùng một cuộc mổ. PGS.TS.BS Hoàng Thị Minh Châu cho biết: "Đây là ca phẫu thuật khó do những tổn thương cũ đã ảnh hưởng đến nhiều cấu trúc của mắt. Ê-kíp đã hoàn thành việc ghép giác mạc và đặt thể thủy tinh an toàn. Tuy nhiên, thị lực có thể phục hồi đến mức nào vẫn cần thêm thời gian để đánh giá, bởi kết quả còn phụ thuộc vào tình trạng các cấu trúc phía sau mắt, mức độ đáp ứng với mảnh ghép cũng như quá trình chăm sóc và theo dõi sau phẫu thuật".

Hiện cả hai người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc theo quy trình chuyên môn nhằm đánh giá tình trạng mảnh ghép và quá trình phục hồi chức năng thị giác.

Lan tỏa cơ hội từ những nghĩa cử hiến tặng

Theo ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô, người trực tiếp phụ trách Chương trình ghép giác mạc, hầu hết người bệnh có chỉ định ghép giác mạc đều là những trường hợp bệnh nặng và đã phải chờ đợi trong hy vọng suốt một thời gian dài. Trong khi đó, nguồn giác mạc hiến tặng còn rất khan hiếm. Vì vậy, mỗi khi Ngân hàng Mô thông báo có nguồn giác mạc phù hợp, ê-kíp luôn sẵn sàng lên đường tiếp nhận, bất kể ngày hay đêm, để kịp thời mang cơ hội điều trị đến cho người bệnh.

ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô, người trực tiếp phụ trách Chương trình ghép giác mạc

Chia sẻ về chương trình, ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy cho biết: "Chúng tôi đã đồng hành với rất nhiều người bệnh trong suốt thời gian qua, nên mỗi ca ghép giác mạc đều mang đến những cảm xúc rất đặc biệt. Không chỉ riêng tôi mà toàn bộ ê-kíp Bệnh viện Đông Đô đều cảm thấy hạnh phúc khi có thể trở thành cầu nối, mang cơ hội tìm lại ánh sáng đến với những người bệnh đã chờ đợi suốt nhiều năm. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia và góp phần mang lại cơ hội nhìn thấy cho nhiều người bệnh hơn trong tương lai".

Ghép giác mạc là phương pháp điều trị quan trọng đối với nhiều trường hợp giác mạc bị tổn thương nặng, khi các biện pháp điều trị hoặc chỉnh kính không còn giúp cải thiện thị lực. Tuy nhiên, cơ hội được ghép vẫn phụ thuộc rất lớn vào nguồn giác mạc hiến tặng.

Mỗi giác mạc được hiến tặng là một món quà vô giá, mở ra cơ hội phục hồi thị lực và thay đổi cuộc sống của người bệnh. Đồng thời, đó cũng là biểu tượng của lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia, góp phần lan tỏa ý nghĩa cao đẹp của việc hiến tặng mô trong cộng đồng.

Thông qua Chương trình ghép giác mạc, Bệnh viện Đông Đô mong muốn tiếp tục đồng hành cùng những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa của việc hiến tặng mô, đặc biệt là hiến tặng giác mạc, để ngày càng có thêm nhiều người được trao cơ hội phục hồi thị lực.