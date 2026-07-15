Xử phạt 52 triệu đồng 3 trường hợp vi phạm quy định bảo vệ bí mật Nhà nước

ANTD.VN - Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 52 triệu đồng đối với 3 cá nhân do vi phạm quy định bảo vệ bí mật Nhà nước.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và rà soát địa bàn, Phòng An ninh chính trị nội bộ - CATP Hà Nội phát hiện 3 trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước tại xã Sóc Sơn, Hà Nội.

Cơ quan công an làm việc với 3 trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước

Cụ thể, các trường hợp này đã đăng tải tài liệu có nội dung bí mật Nhà nước lên Facebook, truyền đưa tài liệu qua Zalo và lưu giữ tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước trái quy định; trong đó có 2 trường hợp là cán bộ hưu trí, đảng viên.

Ngày 7-7-2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân theo Điều 22, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, với tổng số tiền phạt 52 triệu đồng.

Các cá nhân đã thừa nhận vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung, giao nộp tài liệu và cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

CATP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sao chụp, lưu giữ, truyền đưa hoặc đăng tải tài liệu có nội dung bí mật Nhà nước trên Internet và các ứng dụng mạng xã hội; đồng thời nâng cao ý thức, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.