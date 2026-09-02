Ma túy “đội lốt” tinh dầu, đầu Pod: Cạm bẫy độc hại trong làn khói điện tử

ANTD.VN - Không còn mang hình hài quen thuộc của những gói bột, viên nén hay tinh thể, ma túy đang được các đối tượng tội phạm “khoác” lên những chiếc vỏ tinh vi hơn. Từ tinh dầu, đầu Pod đến thuốc lá điện tử, chất ma túy Etomidate được đưa vào cơ thể người sử dụng mà đôi khi chính họ cũng không biết mình đang sử dụng ma túy.

Vụ án vừa được Công an TP Hà Nội khám phá cho thấy mức độ nguy hiểm của thủ đoạn này khi đường dây đã đưa hàng trăm lít dung dịch chứa ma túy ra thị trường, tiếp cận hàng nghìn người trên cả nước.

Biến ma túy thành những sản phẩm tưởng như vô hại

Cuộc chiến với tội phạm ma túy đang xuất hiện những thách thức mới khi các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động, tìm cách biến chất cấm thành những sản phẩm có hình thức bình thường, dễ cất giấu và dễ tiếp cận người sử dụng.

Các đối tượng trong đường dây

Vụ triệt phá đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa chất ma túy Etomidate núp bóng dưới dạng đầu Pod, thuốc lá điện tử do Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện là một minh chứng rõ nét.

Qua tài liệu điều tra, bước đầu lực lượng Công an xác định đường dây này do Ngô Thị Trang (SN 1990, trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) cầm đầu. Trang cùng Hoàng Văn Khuê (SN 1992) và vợ là Phạm Thị Nhàn (SN 1993), cùng trú tại TP Hải Phòng thực hiện mua bán trái phép chất ma túy Etomidate ở thể rắn.

Sau khi có nguồn ma túy, các đối tượng tiến hành san chiết thành tinh dầu rồi đưa vào các đầu hút thuốc lá điện tử. Từ một chất ma túy ở dạng rắn, chúng biến thành thứ “tinh dầu” tưởng như vô hại, có thể sử dụng thông qua những chiếc máy Pod nhỏ gọn.

Để mở rộng mạng lưới, các đối tượng tiếp tục móc nối với Nguyễn Thị Lệ (SN 2000, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh), Phạm Ngọc Duy (SN 1995, trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Hoài (SN 1985, trú tại xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) để tiêu thụ ma túy Etomidate cùng các dụng cụ sử dụng. Nguyễn Thị Hoài tiếp tục phân công nhiều đối tượng làm “chân rết”, hình thành mạng lưới phân phối tại nhiều địa bàn.

Đồng loạt đột kích, bắt giữ 47 đối tượng

Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng đã mua bán hàng trăm lít dung dịch chứa ma túy Etomidate, từ 20.000 đến 50.000 đầu hút thuốc lá điện tử cùng hàng trăm nghìn vỏ Pod, đầu đốt và phụ kiện. Sản phẩm ma túy núp bóng này được phân phối tới hàng nghìn người sử dụng thông qua mạng lưới tiêu thụ rộng khắp cả nước.

Đáng chú ý, kiểm tra tài khoản giao dịch ngân hàng của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch trung bình khoảng 100 tỷ đồng, doanh thu bất hợp pháp ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Những con số này không chỉ cho thấy quy mô của đường dây mà còn cho thấy nguy cơ một lượng lớn chất ma túy đã được đưa ra thị trường dưới hình thức rất khó nhận biết.

Ngày 1-8-2026, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội triển khai đồng loạt các tổ công tác, tiến hành khám xét khẩn cấp 9 địa điểm, gồm 4 địa điểm tại Hà Nội, 3 địa điểm tại Quảng Ninh, 1 địa điểm tại Bắc Ninh và 1 địa điểm tại Lạng Sơn; đồng thời triệu tập 47 đối tượng liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Tại các địa điểm khám xét, lực lượng Công an thu giữ 7 chai nhựa có tổng thể tích 2.450ml chứa dung dịch ma túy; 650 đầu hút bằng nhựa chứa khoảng 570ml dung dịch, qua giám định sơ bộ xác định có chứa ma túy loại Etomidate.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 12.000 đầu hút, 35.000 vỏ đựng, 1.150 máy hút sử dụng để hút ma túy; phong tỏa 3,5 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Việc các đối tượng chuẩn bị số lượng lớn đầu hút, vỏ Pod, máy hút cho thấy chúng không chỉ tìm cách che giấu ma túy mà còn xây dựng cả một chuỗi cung ứng từ nguồn hàng, san chiết, đóng gói đến phân phối.

Khi “làn khói” đưa chất ma túy vào cơ thể

Điều nguy hiểm nhất của ma túy núp bóng thuốc lá điện tử chính là khả năng đánh lừa người sử dụng. Một chiếc Pod nhỏ gọn, một lọ tinh dầu không nhãn mác có thể không khiến người tiếp xúc lập tức nghĩ đến ma túy. Chính sự chủ quan này đã tạo điều kiện để tội phạm tiếp cận người dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Etomidate có tác động mạnh đến hệ thần kinh trung ương. Khi bị sử dụng ngoài mục đích y tế và không được kiểm soát, chất này có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe. Người sử dụng có thể xuất hiện các biểu hiện rối loạn nhận thức, ảnh hưởng khả năng kiểm soát hành vi, suy giảm trí nhớ và những bất thường về thần kinh.

Đáng lo ngại hơn, với những loại tinh dầu được pha chế, san chiết trái phép, người sử dụng gần như không thể biết chính xác thành phần, nồng độ hay lượng chất ma túy mình đang đưa vào cơ thể. Việc không kiểm soát được hàm lượng khiến nguy cơ xảy ra phản ứng bất lợi và các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe càng khó lường.

Sự nguy hiểm còn nằm ở nguy cơ lệ thuộc. Khi sử dụng lặp lại, người dùng có thể hình thành sự lệ thuộc vào chất ma túy, từ đó bị cuốn vào vòng xoáy tìm kiếm và sử dụng chất cấm.

Với thanh thiếu niên, nguy cơ này càng đáng lưu tâm. Tâm lý tò mò, thích khám phá, dễ bị tác động bởi bạn bè hoặc những trào lưu trên mạng có thể khiến một bộ phận người trẻ mất cảnh giác trước các sản phẩm có hình thức bắt mắt.

Một lời rủ rê “thử một lần”, một sản phẩm được giới thiệu là “tinh dầu”, “không phải ma túy” hay “không gây nghiện” có thể khiến người sử dụng chủ quan. Nhưng một khi chất ma túy đã được đưa vào tinh dầu, chiếc Pod không còn đơn thuần là thiết bị điện tử mà trở thành phương tiện đưa chất cấm trực tiếp vào cơ thể.

Từ một lần sử dụng vì tò mò, người dùng có thể tiếp tục sử dụng do thói quen hoặc sự lệ thuộc. Khi đó, những hệ lụy đối với sức khỏe, học tập, công việc, gia đình và các mối quan hệ xã hội có thể ngày càng rõ rệt.

Vụ án do Công an TP Hà Nội khám phá là lời cảnh báo rõ ràng rằng tội phạm ma túy đang tìm mọi cách thay đổi hình thức để mở rộng thị trường. Ma túy có thể “đổi vỏ”, nhưng bản chất nguy hiểm không thay đổi.

Bởi vậy, người dân cần hết sức cảnh giác với các loại tinh dầu, đầu Pod, thuốc lá điện tử và phụ kiện. Đặc biệt, không nên tin vào những lời quảng cáo, mời chào rằng sản phẩm “chỉ là tinh dầu”, “không gây nghiện” hoặc “không phải ma túy”.

Gia đình và nhà trường cũng cần chủ động trang bị cho thanh thiếu niên kiến thức nhận diện ma túy “núp bóng”, kỹ năng từ chối trước lời rủ rê và ý thức bảo vệ sức khỏe của chính mình.