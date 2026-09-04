ANTD.VN - Theo quy định mới, sẽ phạt 300 triệu đồng nếu chủ đầu tư nhà chung cư quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì không đúng quy định; phạt đến 200 triệu đồng nếu bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong chung cư trái quy định...

Phạt đến 200 triệu đồng nếu bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong chung cư trái quy định (Ảnh minh họa)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản.

Đáng chú ý, Nghị định này quy định chi tiết mức xử phạt vi phạm chủ đầu tư về quản lý, sử dụng nhà chung cư và kinh phí bảo trì.

Cụ thể, với hành vi vi phạm quy định của chủ đầu tư về quản lý, sử dụng nhà chung cư và kinh phí bảo trì, Nghị định quy định:

Phạt tiền từ 80.000.000 - 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Không mở tài khoản thanh toán hoặc mở tài khoản thanh toán để quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư không đúng quy định;

Không có hoặc chậm có văn bản đề nghị UBND cấp xã tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu đối với trường hợp không đủ điều kiện về số lượng người tham gia Hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định;

Không lập kế hoạch bảo trì hoặc lập kế hoạch bảo trì không đúng quy định;

Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo trì, quản lý vận hành, khai thác theo nội dung dự án đã được phê duyệt theo quy định trong thời gian chưa bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực có nhà chung cư theo quy định...

Phạt tiền từ 160.000.000 - 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Xác định kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư không đúng quy định;

Không ghi hoặc ghi không đúng thông tin về tài khoản thanh toán để quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hoặc phần diện tích khác của nhà chung cư…

Nếu chủ đầu tư có hành vi bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong nhà chung cư không đúng quy định cũng bị mức phạt từ 160.000.000 – 200.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 200.000.000 - 260.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Không bố trí diện tích hoặc bố trí không đủ diện tích để làm nhà sinh hoạt cộng đồng, không gian sinh hoạt cộng đồng theo quy định;

Quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành không đúng quy định;

Không tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định;

Không lập hoặc lập không đúng, không đầy đủ tài liệu quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định.

Phạt tiền từ 260.000.000 - 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư hoặc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở;

Tự ý sử dụng phần diện tích và trang thiết bị thuộc quyền sở hữu chung, sử dụng chung không đúng quy định;

Thay đổi mục đích sử dụng phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

Xác định diện tích căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng không đúng quy định;

Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì không đúng quy định…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26-8-2026.