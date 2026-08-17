Ngăn chặn tội phạm tự điều chế ma túy từ hóa chất mua trên mạng

ANTD.VN - Cùng với việc mua bán, vận chuyển ma túy thành phẩm, các đối tượng phạm tội đang tìm cách tự điều chế ma túy ngay tại nơi thuê trọ, homestay bằng những loại hóa chất dễ dàng đặt mua trên mạng...

Thời gian gần đây, lực lượng Công an liên tiếp phát hiện, điều tra, làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động tự điều chế, sản xuất ma túy trái phép. Đáng chú ý, các đối tượng không chỉ tìm cách đưa ma túy từ bên ngoài vào tiêu thụ mà còn lợi dụng việc mua bán hóa chất trên không gian mạng để tự pha chế, tạo ra các loại ma túy mới, núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau.

Đối tượng Nguyễn Hữu Quyết

Tại Quảng Ngãi, từ việc mua bán, sử dụng hóa chất tràn lan trên mạng, một số đối tượng đã tìm cách tự điều chế ma túy để bán kiếm lời. Những vụ án được lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, đấu tranh đã cho thấy mức độ nguy hiểm của hoạt động sản xuất ma túy ngay từ những loại hóa chất vốn được mua bán trên thị trường.

Một trong những trường hợp điển hình là Nguyễn Hữu Quyết, 28 tuổi. Đối tượng đã thuê một căn phòng homestay tại phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi, làm nơi tự điều chế, sản xuất ma túy. Qua đấu tranh, Quyết khai nhận đã học cách pha chế ma túy trong thời gian ở Campuchia.

Sau khi nắm được phương thức pha chế, Quyết tìm mua các loại hóa chất trên mạng, sau đó tự pha chế theo tỷ lệ đã học được để tạo ra ma túy rồi bán cho những người nghiện trên địa bàn nhằm kiếm lời. Đáng chú ý, đối tượng lựa chọn thuê phòng gần Quốc lộ 1, vừa kín đáo, vừa thuận tiện cho việc vận chuyển, giao nhận nguyên liệu và tiêu thụ ma túy.

Tang vật dùng điều chế ma túy tại hiện trường

Hoạt động của Quyết được thực hiện khá tinh vi, trong khi các loại hóa chất phục vụ việc điều chế được mua qua mạng, khiến quá trình phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn. Từ những vụ việc được phát hiện cho thấy, hoạt động sản xuất ma túy đang có dấu hiệu chuyển dịch theo hướng nhỏ lẻ, khép kín, với các đối tượng tận dụng những địa điểm thuê ngắn hạn làm nơi điều chế, thay vì tổ chức tại các cơ sở sản xuất quy mô lớn.

Đáng lo ngại hơn, phương thức sản xuất ma túy hiện nay đang có nhiều thay đổi. Không chỉ dừng lại ở các loại ma túy truyền thống, các đối tượng còn tìm hiểu cách điều chế những loại ma túy tổng hợp, ma túy thế hệ mới từ các loại hóa chất, sau đó ngụy trang dưới dạng tinh dầu, nước giải khát, thuốc lá điện tử hoặc các sản phẩm tưởng như thông thường.

Sự biến tướng này khiến việc nhận diện ma túy trở nên khó khăn hơn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ ma túy xâm nhập vào môi trường học đường và tiếp cận giới trẻ. Học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên có thể trở thành nhóm đối tượng mà tội phạm ma túy hướng tới, thông qua những sản phẩm có hình thức bắt mắt, cách thức sử dụng tưởng như vô hại nhưng tiềm ẩn hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe và đời sống xã hội.

Thời gian qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động sản xuất ma túy trái phép trên địa bàn. Qua đó cho thấy, nguy cơ các đối tượng lợi dụng nguồn hóa chất được mua bán trên không gian mạng để tự điều chế ma túy đang diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý hóa chất, quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng cũng như đấu tranh với tội phạm ma túy.

Để chủ động ngăn chặn loại tội phạm nguy hiểm này, lực lượng Công an tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến việc mua bán, vận chuyển hóa chất và hoạt động điều chế ma túy. Cùng với đó, việc kiểm soát nguồn nguyên liệu, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất và tăng cường quản lý hoạt động mua bán trên không gian mạng cũng cần được chú trọng.

Tuy nhiên, cuộc đấu tranh với tội phạm sản xuất ma túy không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên trách. Sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và mỗi người dân có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận diện, phòng ngừa nguy cơ ma túy mới.

Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trước những sản phẩm, hóa chất không rõ nguồn gốc, những hoạt động mua bán bất thường trên mạng; chủ động thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Đặc biệt, gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục, trang bị kiến thức để thanh thiếu niên nhận diện các dạng ma túy mới, không để sự tò mò, thiếu hiểu biết trở thành kẽ hở để tội phạm lợi dụng.

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở, siết chặt quản lý nguồn hóa chất và không gian mạng, đồng thời kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây, điểm sản xuất ma túy trái phép sẽ góp phần ngăn chặn ma túy ngay từ nguồn, không để những “xưởng ma túy” trá hình len lỏi vào đời sống và gây hệ lụy cho cộng đồng.