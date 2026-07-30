Thủ đoạn cất giấu tang vật tinh vi của đối tượng buôn ma túy

ANTD.VN - Ngày 30-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Văn Ngọ (SN 1991, ở xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An) mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 22-10-2025, tại đường Phan Trọng Tuệ (xã Đại Thanh, Hà Nội), Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội, Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực 1 phát hiện Trương Văn Ngọ và Nguyễn Văn Vy đang đứng gần 21 thùng car-ton có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong ruột săm lốp của xe đạp trong thùng car-ton có các viên nén màu xám, tinh thể màu trắng.

Trương Văn Ngọ bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Theo Kết luận giám định, các viên nén màu xám có tổng khối lượng 21.532,02 gram đều là ma túy loại MDMA; tinh thể màu trắng bên trong 287 túi nilon trong 22 lốp xe có tổng khối lượng 29.161,69 gram đều là ma túy loại Ketamine.

Kết quả điều tra xác định, qua các mối quan hệ xã hội, Ngọ quen biết người tên Toán ở Bình Dương từ năm 2022. Hai bên liên hệ với nhau qua mạng xã hội. Từ khoảng tháng 4-2025, Toán thuê Ngọ vận chuyển ma túy với tiền công 30 triệu đồng/tháng.

Ngoài tiền lương hàng tháng được hưởng, mỗi lần mang ma túy đi giao, Ngọ sẽ được Toán trả thêm 1 triệu đồng/ngày.

Do không có giấy phép lái xe, Ngọ thuê Nguyễn Văn Vy lái xe cho mình, trả công 10 triệu đồng/tháng. Khi nào có việc cần đi ô tô, Ngọ bảo Vy thuê xe tự lái để chở Ngọ.

Khoảng 3h ngày 22-10-2025, Toán gọi điện cho Ngọ, bảo ra Hà Nội nhận ma túy được cất giấu trong các thùng xe đạp cho Toán. Khi nào nhận được ma tuý, Toán sẽ thông báo địa điểm giao hàng sau.

Ngọ gọi điện cho Vy, bảo chở mình ra Hà Nội. Đến nơi, Ngọ được Toán chỉ đạo đến đường Phan Trọng Tuệ để nhận ma túy. Toán dặn Ngọ đi vòng xung quanh kiểm tra xem có ai theo dõi không.

Sau khi đi xung quanh, thấy không có gì nghi vấn, Ngọ báo lại cho Toán. Toán bảo Ngọ gửi vị trí và bảo sẽ có xe tải mang “hàng” đến.

Một lúc sau, Ngọ thấy có chiếc xe tải màu xanh đi đến, bốc các thùng xe đạp theo mô tả của Toán xuống vỉa hè. Khi chiếc xe rời đi, Ngọ đến gần, chụp ảnh, gửi cho Toán.

Toán bảo Ngọ gọi xe, chở số hàng trên đến khu vực bãi rác gần Trường Trung học cơ sở Đại Thanh. Khi Ngọ đang chuẩn bị xếp các thùng car-ton lên xe ba gác để chở đi thì bị cơ quan công an kiểm tra, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Trương Văn Ngọ còn khai, trước đó đã nhiều lần nhận và vận chuyển ma túy cho đối tượng Toán từ nước ngoài về, sau đó chuyển đến các địa phương như Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Ngọ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn, hối cải. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo xin Tòa không áp dụng hình phạt bổ sung vì gia cảnh nghèo khó, con nhỏ, cha mẹ già, vợ không có nghề nghiệp gì…

Tòa án nhân dân TP Hà Nội xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, do đó, cần phải áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội mà bị cáo gây ra.