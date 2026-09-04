Công an Hà Nội tìm các chủ thẻ tín dụng bị đối tượng chiếm đoạt để thanh toán

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông, phương tiện điện tử xảy ra ngày 3-6-2026 tại phố Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng trong vụ án sử dụng các thông tin thẻ tín dụng để thanh toán mua hàng tại các cửa hàng của Thế Giới Di Động và FPT Shop. Để phục vụ công tác điều tra xác định bị hại của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tìm các bị hại là chủ thẻ tín dụng bị các đối tượng chiếm đoạt để thanh toán tại các địa chỉ sau:

Ngày 28-5-2026 tại cửa hàng Thế Giới Di Động số 18 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội;

Ngày 29-5-2026 tại cửa hàng Thế Giới Di Động số 583 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, Hà Nội và cửa hàng Thế Giới Di Động số 546 Trương Định, phường Tương Mai, Hà Nội;

Ngày 30-5-2026 tại cửa hàng Thế Giới Di Động số 205 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội;

Ngày 1-6-2026 tại cửa hàng Thế Giới Di Động số 150 Trịnh Đình Cửu, phường Định Công, Hà Nội và cửa hàng FPT Shop số 216 phố Định Công, phường Định Công, Hà Nội;

Ngày 2-6-2026 tại cửa hàng Điện Máy Xanh số 83 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội và cửa hàng Thế Giới Di Động tại số 205 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Ngày 3-6-2026 tại của hàng Thế Giới Di Động số 21D Hàng Bài, phường Của Nam, Hà Nội và Cửa hàng FPT Shop số 195 Trương Định, phường Tương Mai, Hà Nội

Ngày 4-6-2026 tại cửa hàng Thế Giới Di Động số 58 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội;

Mọi thông tin liên hệ Thượng úy Lê Đình Qúi - Cán bộ điều tra, thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 62, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội; số điện thoại: 0376.772.025)