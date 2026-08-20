Hai thanh niên 17 tuổi giấu 12.000 viên ma túy tổng hợp trong cốp xe máy

ANTD.VN - Hai đối tượng giấu 12.000 viên ma túy tổng hợp trong cốp xe máy, vận chuyển từ xã Lao Bảo về phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để tiêu thụ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển trái phép 12.000 viên nén nghi là ma túy tổng hợp dạng "hồng phiến" trên Quốc lộ 9.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng

Cụ thể, vào khoảng 14h20 ngày 18-8, Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận tin báo về hai đối tượng điều khiển xe mô tô Honda Vario màu đỏ, không gắn biển kiểm soát, lưu thông theo hướng Lao Bảo - Đông Hà, có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm.

Ngay sau đó, đơn vị báo cáo Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông, đồng thời triển khai tổ công tác theo dõi, bám sát các đối tượng.

Tang vật vụ án

Đến khoảng 15h17 cùng ngày, tại Km19+400 Quốc lộ 9, thuộc thôn Tân Lâm, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, lực lượng của Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành bắt giữ hai đối tượng H.V.Ng và H.V.S (cùng sinh năm 2011, trú tại thôn Tân Kim, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị).

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển trái phép 12.000 viên nén nghi là ma túy tổng hợp dạng "hồng phiến", trên đường từ xã Lao Bảo về phường Đông Hà để tiêu thụ.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận, điều tra theo thẩm quyền.