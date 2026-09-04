Khởi tố 4 bị can liên quan vụ hành hung nhân viên bếp của nhà hàng

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng gồm Tô Thị Ngọc Anh (SN 1991, trú tại phường Bãi Cháy); Đào Văn Toàn (SN 1990, trú tại phường Đông Triều, Quảng Ninh); Nguyễn Đức Thấn (SN 1976, trú tại phường Mông Dương, Quảng Ninh) và Lưu Cung Phúc (SN 1991, trú tại xã Hà Tây, Hải Phòng).

Các đối tượng liên quan

Trước đó, ngày 23-6, tại khu vực vỉa hè trước nhà hàng Hải Đăng, thuộc tổ 1, khu Bãi Cháy 1, phường Bãi Cháy, do phát sinh mâu thuẫn, anh N.V.H (SN 1996, trú tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) là đầu bếp nhà hàng Biển bị Tô Thị Ngọc Anh là chủ nhà hàng Hải Đăng, cùng Đào Văn Toàn, Lưu Cung Phúc và Nguyễn Đức Thấn nhân viên nhà hàng đánh gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bãi Cháy đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ diễn biến vụ việc và những người có liên quan.

Kết quả điều tra xác định vụ việc xảy ra tại khu vực công cộng, có nhiều người tham gia, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.