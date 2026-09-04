Tìm đơn vị bảo hộ quyền sở hữu hơn 40 thương hiệu nước hoa, mỹ phẩm

ANTD.VN - Qua rà soát vụ việc có dấu hiệu xâm phạm sở hữu công nghiệp, Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác định nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu của hơn 40 thương hiệu. Cơ quan Công an đang tìm đơn vị, cá nhân có đầy đủ pháp lý và được ủy quyền bảo hộ các thương hiệu này tại Việt Nam.

Công an phường Hoàn Kiếm - CATP Hà Nội hiện đang xác minh vụ việc có dấu hiệu Xâm phạm sở hữu Công nghiệp phát hiện ngày 28-5-2025 tại tầng 2 số 64 Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quá trình phân loại, rà soát xác định có các sản phẩm vi phạm là nước hoa, mỹ phẩm được dán, in nhãn của các thương hiệu: ANYLADY; ARRAHAN; CDE; CHIC HOLIC; CREED; Cure; diptyque; ETUDE HOUSE; HUDA BEAUTY; IMAN OF NOBLE; INITIO Parfums Privés; Jean Paul Gaultier; Juicy Couture; KARADIUM; Karité; LATTAFA; LE LABO; LIQUIDES IMAGINAIRES; MEMERABA; MISTINE; NATURIE; ORIENTICA; LUFANJI; ORLOV PARIS; PENHALIGON'S; PUPA; RIHANNA; ROJA PARFUMS; ROSETTE; RÉMY MARQUIS; TIZIANA TERENZI; VASEINA; VERSACE; VILHELM PARFUMERIE; XERJOFF; APRILSKIN; Billie Eilish; CATALINAGEO; Evoluderm; HOLD LIVE; PEINFEN; SWEET MINT; Tommy Hilfiger; Trussardi; MINISTAR chưa xác định được đơn vị, cá nhân được các thương hiệu trên uỷ quyền để bảo hộ tại Việt Nam.

Vậy, Công an phường Hoàn Kiếm - Hà Nội thông tin tìm đơn vị, cá nhân đảm bảo pháp lý và được ủy quyền để bảo hộ các thương hiệu nêu trên.

Mọi thông tin xin liên hệ Công an phường Hoàn Kiếm - CATP Hà Nội; Địa chỉ: Số 2 Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Đồng chí Nguyễn Minh Quân - Điều tra viên; SĐT: 0906.098.089; Email: minfukuanu@gmail.com.

Đối với các thương hiệu không có cá nhân, đơn vị liên hệ, cung cấp tài liệu tính đến ngày 13-9-2026, CAP Hoàn Kiếm sẽ tiến hành giải quyết theo quy định.