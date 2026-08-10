An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Sống ở Hà Nội

Điểm chuẩn trường ĐH Thủ đô Hà Nội cao nhất là 27,25

0 bình luận
Linh Đan

ANTD.VN - Ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường Đại học Thủ đô Hà Nội là Sư phạm tiếng Anh với 27,25 điểm.

dai-hoc-thu-do.jpg
Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm tiếng Anh với 27,25 điểm.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành trình độ đại học hệ chính quy năm 2026.

Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm tiếng Anh với 27,25 điểm. Tiếp đến là các ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Toán học, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Vật lý có điểm chuẩn từ 26 điểm trở lên.

Lưu ý, điểm trúng tuyển là điểm đã quy đổi theo phương thức gốc (phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT). Cột thứ tự nguyện vọng là tiêu chí phụ cho những thí sinh có điểm xét tuyển bằng đúng điểm trúng tuyển.

Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2026:

dai-hoc-thu-do.png

Từ khóa:

#ĐH Thủ đô Hà Nội #Sư phạm tiếng Anh #diem chuan dia hoc thu do #tuyển sinh 2026 #điểm chuẩn 2026

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng