Điểm chuẩn trường ĐH Thủ đô Hà Nội cao nhất là 27,25

ANTD.VN - Ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường Đại học Thủ đô Hà Nội là Sư phạm tiếng Anh với 27,25 điểm.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm tiếng Anh với 27,25 điểm.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành trình độ đại học hệ chính quy năm 2026.

Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm tiếng Anh với 27,25 điểm. Tiếp đến là các ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Toán học, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Vật lý có điểm chuẩn từ 26 điểm trở lên.

Lưu ý, điểm trúng tuyển là điểm đã quy đổi theo phương thức gốc (phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT). Cột thứ tự nguyện vọng là tiêu chí phụ cho những thí sinh có điểm xét tuyển bằng đúng điểm trúng tuyển.

Điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2026: